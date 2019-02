Nach der gut einwöchigen Länderspielpause haben die Ice Tigers am Mittwochabend wieder gut in den Spielrhythmus gefunden. Gegen Iserlohn trafen sie in der heimischen Arena fünfmal und gingen mit drei wichtigen Tabellenpunkten vom Eis. Die Münchner hatten ein paar Tage länger Zeit zur Regeneration. Ihr jüngstes Spiel gegen die Düsseldorfer EG Anfang Februar entschieden sie mit 4:1 für sich. © Sportfoto Zink / ThHa