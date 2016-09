Barcelona siegt mit Super-Messi 7:0 - Arsenal nur Remis

vor 2 Stunden

PARIS - Der FC Barcelona und sein Superstar Lionel Messi haben einen Auftakt nach Maß in der Fußball-Champions-League gefeiert. Die Katalanen besiegten in der Gladbacher Gruppe C den schottischen Meister Celtic Glasgow mit 7:0 (2:0).

Torgarant: Lionel Messi feiert seinen ersten von drei Treffern für den FC Barcelona beim 7:0 gegen Celtic Glasgow. © Alejandro Garcia (dpa)



Torgarant: Lionel Messi feiert seinen ersten von drei Treffern für den FC Barcelona beim 7:0 gegen Celtic Glasgow. Foto: Alejandro Garcia (dpa)



Messi überragte dabei mit drei Toren (3./27./60.). Die weiteren Treffer für Barca erzielten Neymar (50.), Andres Iniesta (59.) und zweimal Luis Suarez (75./88.). Der frühere Gladbacher Marc-André ter Stegen hielt in der 24. Minute einen Foulelfmeter des Celtic-Spielers Moussa Dembelé.

Shkodran Mustafi (l) von Arsenal im Zweikampf um den Ball mit PSG-Spieler Angel Di Maria. © Ian Langsdon (dpa)



Shkodran Mustafi (l) von Arsenal im Zweikampf um den Ball mit PSG-Spieler Angel Di Maria. Foto: Ian Langsdon (dpa)



Der FC Arsenal hat mit den beiden Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi einen Fehlstart in die Königsklasse verhindert. Die Engländer kamen am Dienstagabend in der Gruppe A beim französischen Meister Paris St. Germain trotz Rückstand zu einem 1:1 (0:1).

Eindhovens Luuk de Jong (r) kämpft mit Gabi (M) von Atletico Madrids um den Ball. © Kay In't Veen (dpa)



Eindhovens Luuk de Jong (r) kämpft mit Gabi (M) von Atletico Madrids um den Ball. Foto: Kay In't Veen (dpa)



Barcelona feierte gegen Glasgow den zwölften Heimsieg in Serie auf europäischer Ebene. Superstar Lionel Messi markierte dabei seinen sechsten Dreierpack in der Königsklasse. Dabei war das 1:0 Messis schnellster Treffer (2:46 Minuten) in der Champions League. Der schottische Meister, der am Wochenende im Old-Firm-Derby die Glasgow Rangers 5:1 geschlagen hatte, wartet nun seit neun Auswärtsspielen in Europa auf einen Erfolg.

Der Baseler Marek Suchy (l) versucht sich beim Kampf um den Ball gegen Jonathan Cafu durchzusetzen. © Georgios Kefalas (dpa)



Der Baseler Marek Suchy (l) versucht sich beim Kampf um den Ball gegen Jonathan Cafu durchzusetzen. Foto: Georgios Kefalas (dpa)



Der französische Meister und Pokalsieger aus Paris legte im ersten Duell mit Arsenal in der Königsklasse einen Blitzstart durch das 1:0 von Edinson Cavani (1.) hin. Arsenal, das immer noch auf den verletzten Verteidiger Per Mertesacker verzichten musste, blieb harmlos. Die Londoner kamen aber noch zum glücklichen 1:1 durch Alexis Sanchez (78.). In der vierten Minute der Nachspielzeit mussten der Pariser Marco Verratti und Arsenals Olivier Giroud mit Gelb-Rot vom Platz.

Lissabons Franco Cervi bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gegen Benfica Istanbul. © Mario Cruz (dpa)



Lissabons Franco Cervi bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gegen Benfica Istanbul. Foto: Mario Cruz (dpa)



Vorjahres-Finalist Atletico Madrid hat in der Bayern-Gruppe D beim niederländischen Champion PSV Eindhoven mit 1:0 (1:0) gewonnen. In der Neuauflage des Achtelfinals aus der vergangenen Saison erzielte Saul Niguez (43.) kurz vor Halbzeit das Tor des Tages.

Arkadiusz Milik (M) hat für Neapel das 2:1 gegen Kiew erzielt. © Sergey Dolzhenko (dpa)



Arkadiusz Milik (M) hat für Neapel das 2:1 gegen Kiew erzielt. Foto: Sergey Dolzhenko (dpa)



In der Gruppe B gewann der italienische Vizemeister SSC Neapel bei Dynamo Kiew mit 2:1 (2:1). Benfica Lissabon kam zu einem 1:1 (1:0) gegen Besiktas Istanbul. Der FC Basel und der bulgarische Vertreter Ludogorets Razgrad trennten sich in der Gruppe A 1:1 (0:1).

dpa