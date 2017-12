Ob Konzerte, Ausstellungen oder Großevents: nordbayern.de präsentiert eine Auswahl für den Terminkalender in Bildern.

An Silvester haben starker Regen und Schneeschmelze in Ansbach zu leichtem Hochwasser geführt. Weil die Rezat über die Ufer trat, musste ein Parkplatz geräumt werden.

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften war am Sonntagmorgen wegen eines Schuppenbrands in Roth im Einsatz. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch ein defektes Elektrogerät. Verletzt wurde niemand.