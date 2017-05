Basquiat-Gemälde für Rekordsumme versteigert

vor 1 Stunde

NEW YORK - Der New Yorker Künstler Jean-Michel Basquiat ist rund 29 Jahre nach seinem Tod zu späten Ehren gekommen.

Der Totenkopf von Jean-Michel Basquiat war einem japanischen Milliardär knapp 100 Millionen Euro wert. © Sotheby's (dpa)



Ein Bild des Malers und Graffitikünstlers wurde am Donnerstag (Ortszeit) in New York bei Sotheby's für die Rekordsumme von 110,5 Millionen Dollar (99,2 Millionen Euro) versteigert, wie US-Medien berichteten.

Der bunte Totenkopf sei von einem japanischen Milliardär erworben worden. Mit dieser Verkaufssumme wurde der höchste Preis für das Werk eines US-Künstlers erzielt.

dpa