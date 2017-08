Bauern ziehen Bilanz nach schwieriger Ernte

vor 1 Stunde

BERLIN - Nach vielerorts schwierigen Wetterbedingungen zieht der Deutsche Bauernverband heute eine Bilanz der diesjährigen Ernte. Im Frühling hatten Frostnächte bei vielen Obst- und Weinbaubetrieben massive Schäden angerichtet.

Nach dem Dauerregen in mehreren Regionen ging die Getreideernte schleppend voran. © Swen Pförtner (dpa)



Die Getreideernte ging nun in mehreren Regionen wegen teils heftigen Dauerregens nur schleppend voran. Insgesamt hatte sich die Branchenstimmung zuletzt wieder aufgehellt, vor allem in krisengeplagten Segmenten wie der Milch. Angesichts niedriger Weltmarktpreise für wichtige Produkte waren die Einkommen der Bauern zuvor zwei Jahre in Folge gesunken.

