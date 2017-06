Auf seiner Wiese am Reuther Wehr in Gosberg hat Landwirt Markus Galster zwei Weiden gefällt. Naturschützer Heinrich Kattenbeck spricht von einem "Umweltskandal". Der Landwirt hingegen begründet die Aktion damit, dass die Bäume unterspült gewesen seien und drohten, auf das Reuther Wehr am Schwedengrabe zu stürzen. Die Untere Naturschutzbehörde will den Fall nun in rechtlicher Hinsicht prüfen. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann