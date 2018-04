Bayern feiert Meisterparty in Augsburg - HSV schlägt Schalke

vor 1 Stunde

BERLIN - Der FC Bayern München hat seinen 28. Meistertitel perfekt gemacht. Das Team von Trainer Jupp Heynckes gewann beim FC Augsburg 4:1 (2:1) und sicherte sich den Titel bereits am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Die Bayern-Spieler um Torschütze Corentin Tolisso (l) feiern in Augsburg die vorzeitige Meisterschaft. © Sven Hoppe (dpa)



Im Abstiegskampf verpasste der 1. FC Köln beim 1:1 (1:0) gegen den Tabellennachbarn FSV Mainz 05 einen enorm wichtigen Sieg. Der gelang dem Hamburger SV. Dank eines Traumtores von Aaron Hunt bezwangen die Norddeutschen den FC Schalke 04 mit 3:2 (1:1).

Der VfL Wolfsburg feierte mit einem 2:0 (1:0) beim SC Freiburg im sechsten Spiel unter Trainer Bruno Labbadia den ersten Sieg. Borussia Mönchengladbach drehte die Partie gegen Hertha BSC und schlug die Berliner 2:1 (1:0).

Augsburg gab sich zu Beginn alle Mühe, die Meisterparty des FC Bayern weiter aufzuschieben - und kurz schien das auch zu gelingen. Der Münchner Verteidiger Niklas Süle bekam den Ball unglücklich gegen den Kopf und erzielte per Eigentor das 1:0 für die Gastgeber (18. Minute). Die Bayern schlugen jedoch zurück und glichen durch Corentin Tolisso zunächst aus (32.), ehe James Rodríguez die Partie zugunsten des FCB drehte (38.). Im zweiten Durchgang erhöhten Arjen Robben (62.) und Sandro Wagner (87.) den Vorsprung.

Hamburgs Trainer Christian Titz durfte sich in seinem dritten Spiel über den ersten Sieg freuen. Hunt, der vom Coach in die Sturmspitze beordert worden war, drosch den Ball in der 84. Minute zum vielumjubelten Sieg gegen Schalke ins Tornetz. Die Norddeutschen rückten auf den siebzehnten Platz vor und haben nun wieder etwas mehr Hoffnung im Abstiegskampf. Der Rückstand auf Mainz auf dem Relegationsplatz beträgt noch fünf Punkte. Vor Hunt hatten Filip Kostic (17.) und Lewis Holtby (52.) für den HSV getroffen. Naldo (9.) und Guido Burgstaller (63.) erzielten die Gelsenkirchener Tore.

Im Duell des 1. FC Köln, der durch den Hamburger Erfolg wieder auf Platz 18 rutschte, gegen den 16. aus Mainz köpfte Nationalspieler Jonas Hector früh das 1:0 für Köln (7.). Kurz nach dem Seitenwechsel glich Pablo De Blasis für den FSV aus (50.). Anschließend hatten beide Teams Chancen auf den Siegtreffer, doch es blieb beim Remis, das vor allem den Kölnern nicht weiterhilft. In der Nachspielzeit sah der Mainzer Giulio Donati die Gelb-Rote Karte.

Der VfL Wolfsburg erwischte im Breisgau einen Traumstart. Daniel Didavi brachte die Gäste bereits in der zweiten Minute mit einem präzisen Flachschuss in die linke Ecke in Führung und legte in der Schlussphase noch ein zweites Tor nach (83.). Bei Freiburg stand Nils Petersen in der Startelf, nachdem seine Gelb-Rote Karte aus dem Spiel beim FC Schalke 04 am Freitag annulliert worden war. Für große Torgefahr sorgte der SCF-Topstürmer nicht. In der vierten Minute der Nachspielzeit scheiterte er mit einem Handelfmeter an VfL-Keeper Koen Casteels.

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld schoss Salomon Kalou die Gäste aus Berlin in der 40. Minute in Mönchengladbach in Front. Einen vermeintlichen Ausgleich durch Patrick Herrmann erkannte Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus mit Hilfe des Video-Assistenten wegen einer Abseitsposition nicht an (59.). Der Treffer von Thorgan Hazard eine Viertelstunde vor dem Ende zum 1:1 war dann regulär. Nur vier Minuten später traf der Belgier erneut - diesmal per Foulelfmeter. Wieder war der Video-Assistent an der Entscheidung beteiligt.

Thomas Eßer, dpa