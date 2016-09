Bayern wieder mit Topstart - 5:0 gegen Rostow

vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Doppel-Torschütze Joshua Kimmich war beim lockeren Einstieg des FC Bayern in die Champions League der Mann des Abends. Der Jungstar konnte sich beim 5:0 (2:0) gegen den russischen Königsklassen-Neuling FK Rostow als zweifacher Torschütze (53./60. Minute) feiern lassen.

Für die Überbayern war der Gast aus Russland kein Gradmesser. © Sven Hoppe (dpa)



Der 27 Jahre alte Weltmeister Thomas Müller (45.+2) erzielte an seinem Geburtstag beim 13. Münchner Auftaktsieg nacheinander in Europas Eliteliga bereits seinen 37. Champions-League-Treffer. Das Führungstor hatte am Dienstagabend Topscorer Robert Lewandowski (27.) per Foulelfmeter markiert, Juan Bernat setzte schließlich den Schlusspunkt (90.).

Die Ancelotti-Truppe kommt zwar zunächst nicht gefährlich vor das Tor, doch dann gibt es einen Elfmeter. Der gefoulte Robert Lewandowski tritt selbst an. © Sven Hoppe (dpa)



Vor 70 000 Zuschauern musste der Titelanwärter gegen ultradefensive Gäste an einem lauen Spätsommerabend sein Potenzial nur sporadisch aufblitzen lassen. «Wir haben ein souveränes Spiel gesehen und auch in der Höhe verdient gewonnen», stellte Nationaltorwart Manuel Neuer nach dem 13. Bayern-Heimsieg in der Champions League in Serie. Die erste Herausforderung kommt auf das Team von Trainer Carlo Ancelotti in zwei Wochen zu, wenn es in Spanien beim letztmaligen Halbfinal-Bezwinger Atlético Madrid antreten muss.

Der Stürmer verwandelt sicher, schon in der Bundesliga traf er gegen Bremen vom Punkt. © Peter Kneffel (dpa)



Die Bayern waren den mäßig talentierten Russen hoch überlegen, hatten enorme Ballbesitzanteile - in der Chancen-Statistik wurden die Unterschiede aber erst nach der Pause deutlich. Lange leisteten sich die Münchner Fehler und Unkonzentriertheiten, das Kombinationsspiel wollte nur schwer in Schwung kommen. «Am Anfang war es schwer», konstatierte Ancelotti, «aber danach haben wir sehr gut gespielt.»

Mats Hummels muss bei einer Offensivaktion einen Schlag an den Kopf einstecken und wird nach 50 Minuten ausgewechselt. © Peter Kneffel (dpa)



Zumindest zwei der vier in die Startelf rotierten Profis konnten auf sich aufmerksam machen: Douglas Costa als Torvorbereiter, Kimmich gar als Torschütze. Der Youngster setzte damit zugleich seine Serie der Torpremieren fort. Nach dem ersten Länderspieltor und dem ersten Bundesligator ließ der eigentliche Defensivspezialist nun seine ersten beiden Champions-League-Treffer folgen. «Man kommt mit einem anderen Standing als Nationalspieler zurück», schilderte Kimmich seine neue Rolle im Bayern-Team nach seinen EM-Einsätzen.

Für den beruhigenden 2:0-Vorsprung zur Pause sorgt Thomas Müller. Der bedankt sich für die tolle Vorlage bei Alaba. © Sven Hoppe (dpa)



Das 5:0 konnte aber nicht ausblenden, dass den Bayern gegen Rostow die letzte Entschlossenheit, die letzte Körperspannung fehlte. Ideen, wie man das russische Bollwerk mit acht defensiv eingestellten Profis spielerisch überwinden könnte, waren vor allem in Halbzeit eins absolute Mangelware. Stattdessen behalf sich das Star-Ensemble immer wieder mit hohen Flanken in den Strafraum der Gäste, die die Russen allerdings kaum einmal vor Probleme stellten.

Nach rund einer Stunde meldet sich der Youngster im Starensemble zu Wort: Joshua Kimmich macht gleich zwei Tore. © Peter Kneffel (dpa)



So musste in diesem Spiel der großen Gegensätze pikanterweise ein grober Fehler des Außenseiters herhalten, um den Bayern zur Führung zu verhelfen. Übermütig riss Kapitän Alexander Gatskan seinen Gegenspieler Lewandowski in Ringermanier im Strafraum um - die Folge: Strafstoß. Ein Geschenk für den Polen, der die Chance zum 1:0 selbst annehmen wollte und sein erstes Elfmetertor für die Bayern in der Königsklasse überhaupt erzielte. Zugleich war es im fünften Pflichtspiel der jungen Saison bereits sein achter Treffer.

Abgesehen von einer Kopfballchance durch Mats Hummels (39.), der bei der Aktion von Miha Mevlja im Gesicht erwischt wurde und behandelt werden musste, blieb das bis zunächst die einzige gelungene Aktion.

In der Nachspielzeit allerdings legten die Bayern noch mal nach. Über den freigespielten David Alaba gelangte der Ball in die Mitte, wo Müller reaktionsschnell parat stand und seine Führung in der ewigen Statistik als erfolgreichster deutscher Königsklassen-Schütze ausbaute. Die Zeit danach gehörte vor allem Kimmich, der mit viel Offensiveifer erst mit links nach einer Costa-Flanke traf und dann per Kopf eine Hereingabe von Juan Bernat sehenswert versenkte.

Kurz vor Schluss konnte auch noch Manuel Neuer sein Können zeigen, als er den Kopfball von Alexander Erochin glänzend parierte (85.), ehe Juan Bernat den fünften Bayern-Treffer folgen ließ.

Klaus Bergmann und Christian Kunz, dpa