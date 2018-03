Bayerns Landtag will Söder zum Ministerpräsidenten wählen

MÜNCHEN - Knapp drei Tage nach dem Rücktritt von Horst Seehofer will der bayerische Landtag Markus Söder (beide CSU) zum neuen Ministerpräsidenten wählen. Zu der Sondersitzung wird auch der neue Bundesinnenminister Seehofer in München erwartet.

Markus Söders Wahl zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten gilt als Formsache. © Lino Mirgeler (dpa)



"Ich hoffe, dass Horst Seehofer kommt; so weit ich höre, ist das so", sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. Seehofer war mit Ablauf des vergangenen Dienstags als Ministerpräsident zurückgetreten, er wurde bereits am Mittwoch in Berlin zum neuen Bundesinnenminister der großen Koalition ernannt. Sein Abgeordnetenmandat im Landtag will Seehofer nach eigener Aussage aber erst im Laufe des Aprils abgeben.

Da die CSU in dieser Legislatur mit 101 der 180 Abgeordneten die absolute Mehrheit im Landesparlament stellt, gilt die Wahl Söders als reine Formsache. Um gewählt zu werden, braucht Söder im ersten Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen: Sollten alle Abgeordneten anwesend seien, wären dies 91.

