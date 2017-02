Noch haben die Handwerker im Inneren alle Hände voll zu tun, doch nach den Faschingsferien startet nach über dreijähriger Bauzeit der Unterricht in der neuen Mittelschule Langenzenn.

Dieses Jubiläum geht unter die Haut: Schon zum fünften Mal fand die "Tattoo & Piercing"-Messe in Erlangen statt. An diesem Wochenende konnten die Besucher im Redoutensaal die Kunst zahlreicher Tätowierer begutachten - und sich selbst das ein oder andere Werk unter die Haut stechen lassen.

Obwohl sich unsere Welt immer mehr digitalisiert - in der Spielebranche erfreuen sich Brett- und Kartenspiele immer noch großer Beliebtheit. Doch welche Spiele sind in diesem Jahr brandneu und welche Idee steckt eigentlich dahinter? Diese Fragen klärte Spieleentwickler Heiner Wöhning in seinem Workshop "Messeneuheiten unter der Lupe".