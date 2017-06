Behörden unter Druck: Londoner Angreifer war polizeibekannt

LONDON - Trotz ihrer schnellen Reaktion auf den Londoner Terroranschlag geraten die britischen Sicherheitsbehörden immer mehr unter Druck.

Eine Frau tröstet in der Nähe von der London Bridge eine Freundin. © Dominic Lipinski (dpa)



Einer der Attentäter, Khuram Shazad Butt, hatte in einer TV-Dokumentation mit einer Fahne der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) posiert und war den Sicherheitsbehörden bekannt. Wenige Tage vor der britischen Parlamentswahl teilte Großbritanniens Anti-Terror-Chef Mark Rowley mit, der Mann sei damals überprüft worden. Aber die Behörden hätten keine Belege gefunden, dass er einen Anschlag plane. Daraufhin sei der in Pakistan geborenen Briten als nachrangig eingestuft worden.

Die Fotos zeigen Khuram Shazad Butt (l.) und Rachid Redouane, zwei identifizierte mutmaßliche Attentäter. © Metropolitan Police (dpa)



In London wurde ein 27-jähriger Mann festgenommen. Im Ostlondoner Stadtteil Barking durchsuchten Beamte eine Wohnung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Weitere Details nannten die Behörden zunächst nicht.

Die britische Premierministerin Theresa May plant eine schärfere Überwachung von Internet und Messengerdiensten. © Andrew Matthews (dpa)



Zwölf Verdächtige, die nach dem Anschlag vom Samstagabend festgenommen worden waren, sind unterdessen wieder auf freiem Fuß.

Trauer: Ein Polizist legt einen Blumenstrauß nieder. © Tolga Akmen (dpa)



Trotz seiner Verbindungen zu radikalen Islamisten arbeitete Butt von Mai bis Oktober 2016 für die Londoner U-Bahn. Die Zeitung "The Times" berichtete, Butt habe Verbindungen zu einem der Attentäter des Londoner Terroranschlags vom 7. Juli 2005, bei dem Dutzende Menschen getötet worden waren, sowie zu einem bekannten Hassprediger gehabt.

Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, am Ort des Terroranschlags. © Alastair Grant (dpa)



Der 27-Jährige war verheiratet und hatte zwei Kinder. Er lebte im Ostlondoner Stadtteil Barking, wie auch der zweite mutmaßliche Attentäter Rachid Redouane. Der 30-Jährige aus Marokko, der sich zeitweise auch als Libyer ausgab, hatte eine kleine Tochter mit einer 38-jährigen Frau, die unterschiedlichen Berichten zufolge aus Irland oder aus Schottland stammt. Er war der Polizei offenbar nicht bekannt. Auch den dritten Täter konnte die Polizei nun identifizieren. Demnach handelt es sich um einen Italiener marokkanischer Herkunft, wie Sky News berichtete. Sein Name solle "möglichst bald" bekannt gemacht werden, meldete der Sender unter Berufung auf Scotland Yard. Dies müsse aber noch mit den Behörden des entsprechenden Landes abgestimmt werden.

Muslimische Mädchen legen am Potters Fields Park in London Blumen nieder. © Nick Ansell (dpa)



Bei einer landesweiten Schweigeminute haben zahlreiche Menschen in Großbritannien der Opfer des Terroranschlags in London gedacht. In der Hauptstadt versammelten sich Trauernde bei strömenden Regen auch an einem der Tatorte, der London Bridge. Viele Menschen legten Blumen nieder, einige weinten. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und der Krankenhäuser versammelten sich geschlossen vor ihren Dienststellen.

Auf Halbmast weht die britische Fahne über den Houses of Parliament. © Paulo Amorim (dpa)



Der britische Außenminister Boris Johnson zeigte in der BBC Verständnis für kritische Fragen, "wie diese Person durch unser Netz schlüpfen konnte". Er betonte aber, die Verantwortung für den Anschlag liege bei den Terroristen. Ähnlich äußerte sich der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan. Er warnte aber auch vor neuen Kürzungen bei der Polizei, wenn die Wahl an diesem Donnerstag gewinnt. Kritiker werfen der Regierungschefin vor, sie trage aus ihrer Zeit als Innenministerin eine Mitverantwortung dafür, dass es heute 20 000 Stellen weniger bei der Polizei gebe als 2010.

Polizisten und Passanten auf der Westminister Bridge in London. © Matt Dunham (dpa)



und hatten anschließend Passanten und Kneipenbesucher im beliebten Borough Market mit langen Messern attackiert. In dem Lieferwagen wurden Medienberichten zufolge mehrere Zündsätze gefunden, sogenannte Molotow-Cocktails. Die London Bridge ist weitgehend wieder für den Verkehr freigegeben, der Borough Market hingegen war weiterhin abgesperrt. Dort setzten Ermittler ihre Arbeit fort.

Londons Bürgermeister, Sadiq Khan, während einer Schweigeminute in London. © Yui Mok/PA Wire (dpa)



In Pakistan nehmen Sicherheitskräfte die Verwandten des mutmaßlichen Attentäters Butt ins Visier. Geheimdienstmitarbeiter durchsuchten am Dienstag ein Restaurant, das einem Onkel Butts gehört, in der Stadt Jhelam, etwa 120 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Islamabad. Das bestätigten zwei örtliche Polizeibeamte der Deutschen Presse-Agentur. Ein Offizieller sagte der britischen Zeitung "The Telegraph", es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Gut zwei Wochen nach dem schweren Terroranschlag in Manchester hat die Polizei einen Bruder des mutmaßlichen Selbstmordattentäters ohne Anklage entlassen. Von ursprünglich 18 Festgenommenen seien nun noch 10 in Gewahrsam. Am 22. Mai hatte ein Terrorist nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande mehr als 20 Menschen in den Tod gerissen. Seit dem Anschlag haben sich die Blutspenden im ganzen Königreich mehr als verdoppelt, wie Medien berichteten. In Manchester gebe es sogar gut 11 Mal so viele Blutspender.

