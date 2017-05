Ben Stiller und Christine Taylor: Trennung nach 17 Jahren

LOS ANGELES - Nach 17 Jahren Ehe haben sich die US-Schauspieler Ben Stiller und Christine Taylor getrennt.

"In großer Liebe und gegenseitigem Respekt und nach 18 Jahren, die wir als Paar verbracht haben, haben wir entschieden, uns zu trennen", teilte das Paar am Freitag (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung an das Magazin "Entertainment Tonight" mit.

Stiller und Taylor hatten sich bei Dreharbeiten kennengelernt und zusammen mehrere Filme gemacht, darunter die Komödien "Zoolander" und "Zoolander 2".

Der 51 Jahre alte Stiller und die 45-jährige Taylor haben einen Sohn und eine Tochter. "Für uns hat weiter Vorrang, unsere Kinder als liebende Eltern und beste Freunde weiterhin zu erziehen", heißt es in der Erklärung.

