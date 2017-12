BER soll im Oktober 2020 in Betrieb gehen

vor 1 Stunde

BERLIN - Der neue Hauptstadtflughafen BER soll nach mehreren geplatzten Eröffnungsterminen nun im Oktober 2020 in Betrieb gehen. Das sagte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider am Freitag in Berlin.

dpa