Beratungen über BER-Eröffnungstermin haben begonnen

vor 14 Minuten

BERLIN - Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg hat Beratungen über einen Eröffnungstermin für den neuen Hauptstadtflughafen aufgenommen.

Eigentlich sollte der Flughafen BER nach fünf Jahren Bauzeit 2011 in Betrieb gehen. © Patrick Pleul (dpa)



Das Datum soll am Abend nach der Sitzung am Flughafen Tegel bekannt gegeben werden. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will dem 20-köpfigen Kontrollgremium Medienberichten zufolge vorschlagen, den Flughafen im Herbst 2020 in Betrieb zu nehmen.

Offiziell bestätigt wurde das nicht. Ursprünglich sollten im BER schon vor sechs Jahren die ersten Passagiere einchecken. Sämtliche Eröffnungstermine sind seitdem jedoch gekippt, weil Planungsfehler, Baumängel und Technikprobleme abzuarbeiten sind.

dpa