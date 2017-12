Bericht: Gauland verzichtet auf AfD-Vorsitz

vor 1 Stunde

HANNOVER - Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Alexander Gauland, verzichtet nach Medieninformationen auf dem Parteitag in Hannover auf eine Kandidatur für den Parteivorsitz.

AfD-Kraktionschef Alexander Gauland beim Bundesparteitag im leichten Dunst einer Nebelmaschine hinter die Bühne. © Julian Stratenschulte (dpa)



Damit mache er den Weg dafür frei, dass der bisherige Vorsitzende Jörg Meuthen und der Berliner Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski die Partei gemeinsam als Doppelspitze führen könnten, berichteten faz.net und "Spiegel online" unter Berufung auf Parteikreise.

AfD-Fraktionschef Alexander Gauland (l.) und der Parteivorsitzende Jörg Meuthen beim Bundesparteitag. © Julian Stratenschulte (dpa)



Gauland selbst wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren. Nach Informationen von faz.net kam die Einigung zustande, weil Pazderski auf bestimmte Zuständigkeiten als Bundesvorsitzender verzichten werde. So solle er in der Führung nicht für die Bundesgeschäftsstelle in Berlin zuständig sein, hieß es.

Mit Wasserwerfern räumt die Polizei in Hannover eine von Anti-AfD-Demonstranten besetzte Straße. In der niedersächsischen Landeshauptstadt findet der Bundesparteitag der Alternative für Deutschland statt. © Peter Steffen (dpa)



Pazderski hatte in den vergangenen Wochen vor allem . Meuthen, der ins Europaparlament wechselt, hat trotz seines wirtschaftsliberalen Hintergrundes viele Unterstützer im rechtsnationalen Flügel der Partei. Er leitet die AfD seit dem Ausscheiden von Frauke Petry alleine.

Polizeischutz für den Bundesparteitag der AfD in Hannover. © Peter Steffen (dpa)



Zum Auftakt des AfD-Bundesparteitags in Hannover hatte Parteichef Jörg Meuthen die Delegierten zu einer "patriotischen Politik für Deutschland" aufgerufen. "Wir sind die einzigen in diesem Land, die das tun", sagte Meuthen.

Jörg Meuthen, AfD-Bundesvorsitzender, bei seiner Rede im HCC Hannover Congress Centrum in Hannover. © Julian Stratenschulte (dpa)



Meuthen warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in seiner Eröffnungsrede "politisches Zentralversagen" vor. Nach dem Einzug der AfD in den Bundestag als drittstärkste Kraft gehe es der Partei jetzt "nicht um die Futtertöpfe, sondern um unser Land".

Polizisten lösen beim AfD-Parteitag in Hannover Blockaden von Gegendemonstranten auf. © Peter Steffen (dpa)



Die Neuwahl des Vorstandes solle "ohne Kampfgeschrei" ablaufen, mahnte Meuthen die rund 600 Delegierten. Seit 2015 sei die AfD erwachsener und klüger geworden. Damals wurde der damalige Parteichef Bernd Lucke gestürzt; er verließ wenig später die AfD. Im Mittelpunkt des zweitägigen Parteitags steht die Neuwahl der Führung

Führungstrio: AfD-Bundesvize Beatrix von Storch, Frasktionschef Alexander Gauland und der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen (v.l.). © Julian Stratenschulte (dpa)



Der Vorsitzende des Berliner Landesverbandes, Georg Pazderski bekräftigte kurz vor Beginn der Veranstaltung seine Absicht, für einen der beiden Spitzenposten zu kandidieren. Er wird vom gemäßigten Parteiflügel unterstützt. Meuthen leitet die Partei seit dem Austritt von Frauke Petry alleine. Der Europaparlamentarier unterhält gute Beziehungen zum rechtsnationalen Flügel um den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke.

Demonstranten und Polizeibeamte rangeln in Hannover vor Beginn des AfD-Bundesparteitags. © Peter Steffen (dpa)



Außerhalb des Tagungsorts wurden bei Protesten gegen den AfD-Parteitag mehrere Polizisten und mindestens ein Demonstrant verletzt. Die Polizei löste am Morgen vor Beginn des Delegiertentreffens Blockaden mehrerer hunderter AfD-Gegner auf. Dabei wurden auch Wasserwerfer eingesetzt.

Ein Wasserwerfer der Polizei schützt den AfD-Bundesparteitag in Hannover. © Julian Stratenschulte (dpa)



Demonstranten, die rund um das Kongresszentrum protestierten, hatten versucht, Zufahrtswege zu blockieren. Dazu versammelten sie sich auf wichtigen Straßenkreuzungen. Da einige Delegierte wegen der Proteste Probleme hatten, zum Veranstaltungsort zu gelangen, begann der Parteitag verspätet.

AfD-Gegner demonstrieren in Hannover gegen den Bundesparteitag. © Peter Steffen (dpa)



Wie die Polizei mitteilte, wurde unter anderem ein Beamter durch einen Flaschenwurf an der Hand verletzt. Ein anderer wurde von einem Steinwurf am Helm getroffen, blieb aber unverletzt. Ein Demonstrant, der sich mit einem anderen an einer Metallpyramide festgekettet hatte, brach sich nach Polizeiangaben das Bein und kam ins Krankenhaus.

Der AfD-Bundesvorsitzender Jörg Meuthen (l) und der Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alexander Gauland, im Hannover Congress Centrum. © Julian Stratenschulte (dpa)



Davon abgesehen blieb es bis auf kleinere Rangeleien bei den Protesten zunächst weitgehend friedlich. Demonstranten kritisierten allerdings den Wasserwerfereinsatz bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Am Mittag formierte sich ein Demonstrationszug mit vielen hunderten AfD-Gegnern. Sein Ziel war eine Zentralkundgebung im Zentrum der Landeshauptstadt. Auf Transparenten hieß es: "Solidarität statt rechter Hetze" oder "Rassisten und Nazis entgegentreten - Refugees welcome".

dpa