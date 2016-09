Bericht: Seilbahn am Montblanc läuft wieder

CHAMONIX - Erleichterung am Montblanc: Nach einer schweren Panne läuft die Seilbahn wieder. Wie der Radiosender France Info am Freitag berichtete, seien 33 Menschen, die die Nacht in den Seilbahn-Kabinen verbracht hatten, in Sicherheit.

Dutzende verbrachten die Nacht in den Gondeln. © Philippe Desmazes (dpa)



Alle hätten wieder festen Boden unter den Füßen. Technikern sei es am Morgen gelungen, verhedderte Kabel, die die Panne ausgelöst hatten, zu entflechten. Die Menschen verbrachten die Nacht in mehr als 3000 Metern Höhe bei eisigen Temperaturen, unter ihnen war ein Kind von zehn Jahren.

Die Seilbahn läuft über eine Länge von fünf Kilometern auf eine maximale Höhe von 3842 Metern. 77 Menschen waren bereits zuvor gerettet worden.

