Berliner Modewoche bringt weißen Terrier groß raus

vor 1 Stunde

BERLIN - Ungewöhnlicher Auftritt bei der Berliner Fashion Week: Dort lief am Mittwoch ein Hund über den Laufsteg. Der weiße Terrier hatte bei der Schau des Modeunternehmens Sportalm zwei Auftritte, einmal an der Leine und einmal auf dem Arm eines Models.

Ein Hündchen in der Sportalm-Show im E-Werk zieht alle Blicke auf sich. © Britta Pedersen (dpa)



Beim Label Marc Cain war US-Schauspielerin Sarah Rafferty ("Suits") zu Gast. Das Unternehmen Tom Tailor ließ Topmodel Toni Garrn, Sängerin Nena und deren Tochter Larissa eigene Ideen vorstellen.

Die amerikanische Schauspielerin Sarah Gray Rafferty zu Gast bei Marc Cain. © Gerald Matzka (dpa)



Noch bis diesen Donnerstag zeigen Designer in Berlin ihre Ideen für den nächsten Herbst und Winter. Sportalm-Chefin Ulli Ehrlich setzt zum Beispiel auf eine dicke Fellmütze (in Rot). Auf helles Rot setzt auch der Designer William Fan.

Ton in Ton bei Neonyt im E-Werk. © Britta Pedersen (dpa)



Bei Marc Cain gab es am Dienstagabend lange Mäntel mit klarem Schnitt zu sehen. So kam auch die Schauspielerin Rafferty zu der Schau. Sie spielt in der Anwaltsserie "Suits" die Donna. Auch Herzogin Meghan spielte in der Serie mit, bevor sie Prinz Harry heiratete.

Eine dicke Fellmütze in Rot. © Britta Pedersen (dpa)



Für Rafferty war der Besuch nur ein Kurztrip, aber ihr erster Besuch in Berlin. "Ich war vorher noch nie hier", sagte sie vor der Show. Mit dem Berliner Schmuddelwetter hatte die Schauspielerin kein Problem. "Ich komme aus New York und bin so ein Wetter gewöhnt." Auch gegen ein paar weiße Flocken hat Rafferty nichts. "Ich liebe Schnee, weil ich Skifahren liebe." Einen Tag später sollte es für die Schauspielerin schon wieder zurück zu ihren Kindern gehen.

Nena (r) brachte ihre Tochter Larissa mit. © Jens Kalaene (dpa)



Ein Zeichen gegen Verschwendung wollten die Veranstalter der Modemesse Seek gemeinsam mit einer anderen Initiative setzen. Sie sammeln Kleiderspenden für Obdachlose. Sie hätten vorab Aussteller angeschrieben und aufgefordert, Sachen aus älteren Kollektionen zu spenden, sagte die Projektleiterin Julia Troll von der Initiative "One Warm Winter", die von einer Werbeagentur mitfinanziert wird.

Omas Häkeldeckchen kommt bei der Designerin Lou de Betoly groß heraus. © Jens Kalaene (dpa)



"Der Container ist tatsächlich schon ziemlich voll", sagte Troll. "Wir haben warme Winterboots bekommen, warme Jacken." Auch Rucksäcke seien abgegeben worden. Die Kleidungsstücke sollen in Geschenktüten verpackt und kommende Woche in einer Kirche an Obdachlose verteilt werden.

Eva & Adele besuchten die Designerin Odely Teboul (l) auf der Messe. © Jens Kalaene (dpa)



Die Fashion Week geht nun langsam zu Ende. An diesem Donnerstag stehen noch Schauen von Marina Hoermanseder und Richert Beil an.

dpa