Bertens gewinnt erneut Nürnberger Tennisturnier

NÜRNBERG - Nach ihrem beeindruckenden Lauf im Vorjahr hat French-Open-Halbfinalistin Kiki Bertens ihren Titel beim Nürnberger Tennisturnier verteidigt.

Kiki Bertens hat das Finale von Nürnberg gewonnen. © Daniel Karmann (dpa)



Kiki Bertens hat das Finale von Nürnberg gewonnen. Foto: Daniel Karmann (dpa)



Die Weltranglisten-19. gewann das Finale gegen Barbora Krejcikova problemlos 6:2, 6:1 und beendete damit die überraschende Siegesserie der tschechischen Qualifikantin. Die Niederländerin verdiente sich ihren dritten WTA-Erfolg dank der konstanteren Leistung und strich ein Preisgeld von 34 677 Euro ein.

Nach vielen Überraschungen und verletzungsbedingten Aufgaben hat am Ende doch die topgesetzte Mitfavoritin das mit 250 000 Dollar dotierte Sandplatz-Turnier für sich entschieden. Von den neun deutschen Damen im Hauptfeld stand keine unter den besten Vier. Überschattet worden war das Event vom Kreuzbandriss der Hoffnungsträgerin Laura Siegemund im Match gegen Krejcikova.

Tennis-Noboby Krejcikova, in der Weltrangliste nur auf Platz 254 notiert, hatte in den vergangenen Tagen ihre Kämpfer-Qualitäten demonstriert. In einseitigen 56 Minuten des Finals stieß die Bezwingerin von Carina Witthöft an ihre Grenzen. Bertens streute erfolgreich Stoppbälle ein. "Sie spielt sehr überzeugend", hatte Bundestrainerin Barbara Rittner zuvor über die 25-Jährige gesagt.

Wie Krejcikova in diesem Jahr war Bertens 2016 als Qualifikantin bis ins Finale vorgedrungen. Anschließend hatte sie die deutsche Nummer eins Angelique Kerber in der ersten Runde der French Open besiegt. Ihr Erfolgslauf endete dann erst im Halbfinale von Paris.

