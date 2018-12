Bewaffneter Ex-Mitarbeiter im Büro überwältigt

ASCHAFFENBURG - Die Polizei hat den bewaffneten Mann in Aschaffenburg überwältigt, der in einem Büro zwei Frauen in seiner Gewalt hatte. Ein Spezialeinsatzkommando stürmte am Donnerstagmittag das Gebäude und nahm ihn fest, wie ein Sprecher sagte.

Polizisten stehen am Rand eines Gebäudes, in dem sich ein bewaffneter Mann verschanzt hat. © Frank Rumpenhorst (dpa)



Ein Diensthund biss den 60-jährigen Täter dabei und verletzte ihn leicht. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Mann war laut Polizei am Morgen mit einer Pistole bewaffnet in das Büro gekommen und hatte die Frauen in seine Gewalt genommen. Seine Ex-Kolleginnen konnten das Gebäude nach knapp zwei Stunden äußerlich unverletzt verlassen.

Eine Verhandlungsgruppe der Polizei stand mit ihm in Kontakt. Spezialeinsatzkräfte umstellten das Mehrfamilienhaus mit dem Büro im Erdgeschoss. Nach fast fünf Stunden wurde der Täter überwältigt. Er habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, sagte der Sprecher.

Der Täter sei gegen 8 Uhr in dem Büro aufgetaucht, erklärte der Sprecher. Einer der Frauen gelang es noch, einen Notruf abzusetzen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte das Unternehmen dem Täter gekündigt. Möglicherweise habe es deswegen Streit gegeben.

Die Frauen standen nach dem Vorfall unter Schock, wie der Sprecher sagte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie.

Die Polizei betonte, der Vorfall habe nichts mit dem Anschlag am Weihnachtsmarkt im französischen Straßburg zu tun. Zunächst hatte sie aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details zu dem Einsatz preisgeben wollen. Der Mann sollte nicht wissen, dass schwerbewaffnete Spezialeinheiten im Einsatz waren.

dpa