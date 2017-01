Biathletin Dahlmeier lässt zwei Rennen in Oberhof aus

OBERHOF - Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier legt ausgerechnet bei den ersten Weltcup-Heimrennen des Jahres in Oberhof eine kurze Wettkampfpause ein.

Laura Dahlmeier wird in Oberhof nicht alle Rennen absolvieren. Foto: Filip Singer (dpa)



Die Weltcup-Gesamtführende wird am Freitag im Sprint nicht starten und kann sich damit auch nicht für die Verfolgung tags darauf qualifizieren. Sie wird damit nur am Sonntag im abschließenden Massenstartrennen dabei sein. «Ich weiß aus den vergangenen Jahren, dass mir so eine Pause gut tut und ich mit meinen Kräften haushalten muss, wenn ich gesund durch die Saison kommen will», sagte die 23-Jährige und ergänzte: «Die nächsten Tage werde ich noch einmal vernünftig trainieren und dann am Sonntag wieder voll angreifen.»

Deshalb habe sie sich in Rücksprache mit Bundestrainer Gerald Hönig zu diesem für viele überraschenden Schritt entschieden - Weltcup-Gesamtführung hin oder her. «Dass ich aktuell das Gelbe Trikot habe, ist ein Traum. Aber ich mache mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken über den Gesamtweltcup. Dazu kann und wird noch viel zu viel im Verlauf des Winters passieren», erklärte die Partenkirchnerin. Dahlmeier, die in diesem Winter bisher drei Rennen gewann und zweimal Zweite wurde, liegt im Gesamtweltcup mit 410 Punkten 98 Zähler vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen.

