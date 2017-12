Biathlon-Star Dahlmeier holt ersten Saisonsieg

vor 30 Minuten

LE GRAND-BORNAND - Laura Dahlmeier ist fast schon wieder die Alte. Nach ihrem krankheitsbedingten verspäteten Saisoneinstieg lief die Biathletin in ihrem vierten Einzelrennen zum ersten Saisonsieg - dem 18. Weltcuperfolg ihrer Karriere.

Laura Dahlmeier beim Schießen. © Anders Wiklund (dpa)



Laura Dahlmeier beim Schießen. Foto: Anders Wiklund (dpa)



Obwohl sie immer noch nicht bei 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit ist, lieferte die 24-Jährige in der Verfolgung von Le Grand-Bornand ein fast perfektes Rennen ab und ballte im Zieleinlauf freudestrahlend die Siegerfaust. "Es war ein sensationelles Rennen, es hat richtig Spaß gemacht", sagte die siebenmalige Weltmeisterin dem ZDF.

Zwei Tage nach Platz zwei im Sprint leistete sich die Partenkirchnerin nur einen Fehler und verwies die mit vier Strafrunden belastete Sprintsiegerin Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei auf Rang zwei (+ 14 Sekunden). Dritte wurde die Italienerin Lisa Vittozzi (1 Fehler/+ 50,1 Sekunden).

Ein erneut starkes Ergebnis lieferte auch die zweimalige Saisonsiegerin Denise Herrmann als Fünfte ab. Die ehemalige Langläuferin musste zweimal in die Strafrunde und kam 55,2 Sekunden hinter Dahlmeier ins Ziel. Im abschließenden Massenstart am Sonntag kommt es wahrscheinlich wieder zu einem Duell zwischen Dahlmeier und der derzeit starken zweifachen Mutter Kuzmina.

In den französischen Alpen zeigte die Biathlon-Königin der Vorsaison, dass sie auch im Olympia-Winter die zu Schlagende ist. Vergessen sind die Tränen von Hochfilzen, wo sich Dahlmeier - noch von einer Grippe geschwächt - mit den Plätzen 10 und 16 zufrieden geben musste.

Kuzmina schoss gleich zu Beginn drei Fehler und so zog Dahlmeier an der zweimaligen Olympiasiegerin vorbei. Dahlmeier lief kontrolliert und räumte im Anschluss ebenfalls alle Scheiben ab. Aber da Kuzmina läuferisch derzeit noch einen Tick stärker ist als Dahlmeier, machte die Slowakin Sekunde um Sekunde gut.

So ging Dahlmeier nur mit einem knappen Vorsprung in das finale Schießen: Bis zum letzten Schuss lief alles glatt - dann folgte ihr einziger Fehler. Da jedoch auch Kuzmina patzte, blieb Dahlmeier vorne. "Ich wollte unbedingt 20 Treffer erzielen, aber ich habe es spannend gemacht bis zum letzten Schuss", sagte Dahlmeier, die damit gerechnet hatte, dass Kuzmina an ihr vorbeigeht. "Ich habe dann aber freudig festgestellt, dass sie auch einen Fehler geschossen hat."

Herrmann zeigte, dass sie nur 20 Monate nach ihrem Wechsel zu den Skijägerinnen eine feste Größe im deutschen Team werden kann. Die zweimalige Saisonsiegerin kann zwar bei den schnellen Schießzeiten noch nicht mit der Weltspitze mithalten, wird aber mittlerweile auch bei den schießlastigen Wettbewerben immer sicherer.

Vanessa Hinz (3 Fehler) als 16. und Maren Hammerschmidt (5) schafften es noch in die Top 20. Franziska Hildebrand lief auf Rang 35, Franziska Preuß auf Rang 51.

Sandra Degenhardt, dpa