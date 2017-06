"Bild.de": FC Bayern einig mit Frankreich-Profi Tolisso

MÜNCHEN - Der FC Bayern steht einem Bericht von "bild.de" zufolge unmittelbar vor der Verpflichtung des Franzosen Corentin Tolisso.

Corentin Tolisso könnte bald das Trikot des FC Bayern tragen. Foto: Alessandro Di Marco (dpa)



Der 22 Jahre alte Nationalspieler von Olympique Lyon soll sich mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister auf einen Wechsel geeinigt haben, hieß es. Am Mittwoch stünden bereits der Medizincheck des Mittelfeldspielers und die Vertragsunterschrift an. Als Ablöse sind jüngsten Berichten zufolge rund 40 Millionen Euro im Gespräch - so viel hatte Bayern 2012 für den Spanier Javi Martinez bezahlt, der bislang als Rekordtransfer an der Säbener Straße galt. Der FC Bayern war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Das französische Fachblatt "L'Équipe" berichtete mit Verweis auf eine Quelle bei Lyon, der Transfer von Tolisso zu Bayern sei "nur noch eine Frage von Stunden". Tolisso könnte in München als Ersatz für Xabi Alonso auf der Sechserposition zum Einsatz kommen, kann aber auch offensiver als Spielgestalter eingesetzt werden.

