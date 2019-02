"Bild": Fiete Arp schon beim FC Bayern unter Vertrag

Hamburg/München (dpa) - Sturm-Talent Jann-Fiete Arp wechselt nach Informationen der "Bild"-Zeitung vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zu Rekordmeister Bayern München.

Steht offenbar schon beim FC Bayern im Wort: HSV-Youngster Jann-Fiete Arp. Foto: Friso Gentsch (dpa)



Arp stehe demnach bereits in München unter Vertrag und koste rund 2,5 Millionen Euro Ablöse. Unklar sei nur noch, ob der 19-Jährige schon in diesem Sommer oder erst 2020 an die Isar wechsele. Beide Vereine haben dem Bericht zufolge vereinbart, dass Arp und die Münchner entscheiden, wann sich der Youngster dem Rekordmeister anschließe. Offizielle Stellungnahmen lagen zunächst nicht vor.

Die Bayern hatten sich dem Vernehmen nach um das Hamburger Fußball-Eigengewächs schon im vergangenen Jahr bemüht. Damals verlängerte Arp seinen Vertrag in Hamburg bis zum Sommer 2020.

"Ich finde die Entscheidung von ihm sehr gut, weil es mehrere Gründe gibt, dass so ein junger Spieler dieses Jahr noch beim HSV bleiben sollte. Ich wünsche ihm und dem HSV eine gute Saison und den sofortigen Wiederaufstieg", hatte Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge damals gesagt. In der 2. Liga gehört Arp in der laufenden Saison nicht zur ersten Garde des HSV und kam bislang nur zu Kurzeinsätzen.

