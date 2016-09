Bill Murray singt bei den Dresdner Musikfestspielen

DRESDEN - US-Schauspieler Bill Murray («Lost in Translation») will 2017 bei den Dresdner Musikfestspielen seine sängerischen Qualitäten unter Beweis stellen.

Singen kann Bill Murray auch noch. © Arno Burgi (dpa)



Murray ist dann mit dem Cellisten Jan Vogler und Freunden bei einem musikalisch-literarischen Programm zu erleben, das Johann Sebastian Bach mit Ernest Hemingway und Jimi Hendrix mit Truman Capote vereint.

Festspielintendant Vogler hatte Murray (66) einst auf einem Flughafen kennengelernt. Ohne den Filmstar zu erkennen, habe er ihm sein Cello für kurze Zeit überlassen, um für einen Fluggast Kopfschmerztabletten aus dem Gepäck herauszuholen, berichtete Vogler am Mittwoch in Dresden: «Er sah so vertrauenswürdig aus.» Später habe er im Flieger neben ihm gesessen und nähere Bekanntschaft gemacht.

Vergangene Woche besuchte Murray Vogler (52) in dessen New Yorker Wohnung: «Er hat viel gesungen. Meine Töchter waren begeistert.»

