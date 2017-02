Billigflieger legen zum Sommer kräftig zu

KÖLN/BERLIN - Zum Sommer wächst das Angebot der Billigflieger an deutschen Flughäfen kräftig. Das geht aus vorläufigen Auswertungen der Flugpläne durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hervor.

Billigflieger wie die ungarische Wizz legen auf dem deutschen Luftverkehrsmarkt am stärksten zu. © Ali Haider/Archiv (dpa)



Am stärksten erhöht danach die ungarische Wizz als viertgrößter Anbieter die Zahl ihrer voraussichtlichen Starts im Monat Juli um 28,5 Prozent auf 919. Sie ist vor allem an kleineren Flughäfen wie Friedrichshafen oder Memmingen präsent.

Ein erneut starkes Wachstum zeigt auch die irische Ryanair, die vor allem an den Flughäfen Berlin, Nürnberg und Hamburg zusätzliche Flüge anbietet. Die Zahl der Juli-Starts beim zweitgrößten Anbieter in Deutschland soll dem DLR zufolge um 21,9 Prozent auf 4634 anwachsen.

In der gleichen Zeit weitet die Lufthansa-Tochter Eurowings (EW) die Zahl ihrer Starts nur um 7,8 Prozent auf 10 609 aus, unter anderem mit Jets, die bei der Air Berlin angemietet wurden. Die ersten drei umlackierten Maschinen nahmen am Freitag ab Hamburg ihren Dienst auf. Ein Unternehmenssprecher wies darauf hin, dass Eurowings viele 90-Sitzer durch doppelt so große Maschinen ersetze und zudem in Spanien und Österreich stark wachse. Bezogen auf die angebotenen Sitze biete Eurowings im Juli 26 Prozent mehr Kapazität an als ein Jahr zuvor.

Insgesamt sollen im Laufe des Jahres 33 Air-Berlin-Jets für die Eurowings an den Start gehen, fünf weitere für die Lufthansa-Tochter Austrian. Jeweils vier EW-Flieger mit der Aufschrift «operated by Air Berlin» sollen in München und in Palma de Mallorca stationiert werden. «Durch die Vereinbarung mit Air Berlin wachsen wir derzeit wie keine andere Airline-Marke in Europa», erklärte Eurowings-Chef Karl Ulrich Garnadt.

Im Kartellverfahren war bekannt geworden, dass der Lufthansa-Konzern bis zu 15 Jets den bisherigen Leasinggebern abkauft und bei bis zu 10 weiteren Flugzeugen als Leasingnehmer anstelle der Air Berlin in die Verträge einsteigt. Die Flugzeuge werden an die Berliner vermietet und mit deren Besatzungen wiederum für die Lufthansa-Gesellschaften eingesetzt. Das Geschäft sichere Arbeitsplätze und sei ein wichtiger Meilenstein, erklärte der neue Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann.

Der drittgrößte Anbieter Easyjet baut sein Programm nur geringfügig um 3,7 Prozent auf 2290 Starts aus, berichtete das DLR. Rückläufig ist das deutsche Angebot bei den Billigtöchtern der Konzerne IAG und Air France/KLM, Vueling (-32,5 Prozent) und Transavia (-11,9 Prozent).

Das DLR beobachtet regelmäßig den Billigfliegermarkt in Deutschland und Europa. Für den Sommer wird immer der Monat Juli als Vergleichszeitraum herangezogen. Die Gesellschaften können ihre Flugpläne aber noch kurzfristig anpassen.

