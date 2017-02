Beim "Blues will eat"-Festival im Nürnberger KunstKulturQuartier ging es am Samstag heiß her. Neben klassischem Blues gab es auch bluesverwandte Stilrichtungen wie New Orleans Jazz, Jive, Swing, Rock 'n Roll, Rock und Soul auf die Ohren. Den gesamten Abend lang präsentieren sich auf vier Bühnen "Alte Hasen" aber auch hervorragende regionale Newcomer Bands. © Hans von Draminski