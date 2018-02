Blumen in Parkland - Rückkehr zum Ort der tödlichen Schüsse

vor 11 Minuten

WASHINGTON - Es war die behutsame Rückkehr an einen schwer gezeichneten Ort. Zwei Wochen nach dem Massaker von Parkland sind die Schüler der betroffenen Marjory Stoneman Douglas High School in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt.

Trauernde legen an der Marjory Stoneman Douglas High School Blumen für die Opfer des Massakers nieder. © David Santiago/Miami Herald/AP (dpa)



Begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot und sehr vielen Medien nahmen die mehr als 3000 Schüler am Mittwoch den Unterricht wieder auf. Am Valentinstag hatte ein 19 Jahre alter Ex-Schüler der High School in Florida dort 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen.

Das Grauen an diesem Valentinstag beginnt um 14.40 Uhr Ortszeit, kurz vor Schulschluss. Ein 19-Jähriger kommt mit einer halbautomatischen Waffe in die Marjory Stoneman Douglas High School und erschießt 17 Menschen. © WPLG-TV (dpa)



"Es ist extrem schwierig", sagte Schulinspektor Robert W. Runcie vom Bezirk Broward bei CNN. Die Schüler hätten an ihrem ersten Tag alle Freiheiten. Viele Trauerberater und andere Helfer sollten ihnen eine möglichst sanfte Rückkehr ermöglichen. Bis einschließlich Freitag wird die Schule bereits vor dem Mittag zu Ende sein.

Was nach der Bluttat in den USA einsetzt, kann als trauriges Muster der Wiederholung beschrieben werden. Einer Welle des Entsetzens und guten Wünschen für die Opfer («thoughts and prayers») folgen wütende, verzweifelte Appelle für schärfere Waffengesetze. © Ian Witlen/Rmv (dpa)



Um 07.40 Uhr rief zum ersten Mal seit den tödlichen Schüssen wieder die Glocke zum Unterricht. Ein sonniger, warmer Tag. Fernsehbilder zeigten, dass die Schüler ohne Taschen oder Rucksäcke zum Unterricht kamen. Sie wurden mit weißen Rosen und rosafarbenenen Blumen empfangen. Viele hatten sich zum Gedenken eine weiße Schleife angesteckt, viele trugen eigens gedruckte T-Shirts mit der Aufschrift "MSD strong", eine Art trotzigen Aufruf zur Stärke der Schulfamilie.

Gedenkkreuze für die Opfer. Nach dem Massaker in Florida wenden sich Schüler wütend gegen die laschen Waffengesetze in den USA. © Gerald Herbert/AP (dpa)



Einige Schüler sind nach einem Bericht der "Washington Post" zu traumatisiert, um zurückzukehren. Andere müssen sich komplett neu orientieren: "Mein Lehrer ist tot", sagte Bruna Oliviera, "und ich habe keine Klasse mehr."

Dass sich Tränen, Trauer und Wut so rasch auch in konkrete Aktionen umformen und artikulieren, hat mit dem Ausmaß der Tat zu tun, mit der Macht sozialer Netzwerke und mit Menschen wie Emma Gonzalez. Sie ist 18 Jahre alt und Überlebende des Massakers. © John Mccall/Sun Sentinel (dpa)



"Ich habe mich vor diesem Moment sehr gefürchtet", sagte Schülerin Lauren Hogg zu CNN. "Alles, was ich tun kann, ist an meine Freunde zu denken." Fred Guttenberg, der seinen Sohn Jaime bei dem Massaker verlor, sagte: "Ich finde die Kinder so unglaublich. Sie brauchen jetzt alle Unterstützung, die sie bekommen können."

Schüler bei einer Solidaritätskundgebung vor dem Weißen Haus in Washington. Die jugendlichen Anti-Waffen-Aktivisten erhalten prominente Unterstützung. Stars wie George Clooney, Steven Spielberg oder Oprah Winfrey kündigten stattliche Spenden für die geplante Großdemonstration «Marsch für unsere Leben» an. © Evan Vucci/AP (dpa)



Schüler David Hogg sagte, er sei von der politischen Entwicklung nach den tödlichen Schüssen sehr enttäuscht. "Das ist extrem frustrierend und enttäuschend. Sogar zwei Wochen nach der Tat ist nicht mal ein Gesetz auf lokaler Ebene erlassen worden, es gibt kein kugelsicheres Glas in den Klassenzimmern, nichts. Stattdessen soll es nur noch mehr Waffen für Lehrer geben."

Eine erschütternde Stunde im Weißen Haus. US-Präsident Trump lädt eine Woche nach der Tat überlebende Schüler ins Weiße Haus. Einig ist man sich, dass Massaker an Schulen sich nie wiederholen dürfen. Uneinig aber darüber, wie diese zu verhindern sind. © Carolyn Kaster/AP (dpa)



Andrew Pollack verlor seine Tochter Meadow in dem Kugelhagel, er trägt ein T-Shirt mit ihrem Namen. "Es ist gut für die Kinder, dass sie auf ihren Weg zurückkehren", sagt er. Pollack will sich nun mit aller Macht für die Sicherung von Schulen einsetzen: "Jedes Gerichtsgebäude ist gesichert, jedes Flugzeug. Aber Schulen? Das hätte schon vor 20 Jahren passieren können."

"Wenn Dein Kind ermordet wird", sagt Pollack, "verleiht Dir das eine ungeheure Kraft, etwas zu verändern. Trotzdem: Niemand soll so etwas durchmachen müssen."

Viele Schüler hatten sich nach den Todesschüssen flehentlich und wütend an die Politik gewandt. In Protestmärschen und Einzelaufrufen forderten die Jugendlichen härtere Waffengesetze, auch Elterninitiativen bildeten sich.

Am 14. März soll es unter dem Motto "Enough" (Genug) einen landesweiten Schulausstand geben. Am 24. März gibt es den "March for our lives" (Marsch für unsere Leben) in der Hauptstadt Washington. Für den 20. April ist zu einem weiteren Schulausstand aufgerufen, diesmal an High Schools.

US-Präsident Donald Trump kündigte an, sich für einige kleinere Änderungen in den Waffengesetzen des Bundes einsetzen zu wollen. Unter anderem schlug er die Bewaffnung einiger ausgewählter Lehrer vor. Auch im Kongress wird seit den Ereignissen von Parkland über die Waffengesetzgebung diskutiert - im Jahr der Kongresswahlen bisher ohne Ergebnis.

In den USA sterben jedes Jahr Tausende Menschen durch Schusswaffen, viel mehr als in jedem anderen entwickelten Land der Welt. Vor allem die Republikaner verteidigen mit Verweis auf das verfassungsgemäße Recht auf Selbstverteidigung den Zugang zu Schusswaffen.

Martin Bialecki, dpa