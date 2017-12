Boris Becker: Alexander Zverev vor "Jahr der Konsolidierung"

vor 14 Minuten

HAMBURG - Deutschlands Tennis-Idol Boris Becker erwartet ein schweres Jahr für den deutschen Nachwuchs-Star Alexander Zverev.

Boris Becker gesteht Tennis-Ass Alexander Zverev Zeit für dessen Entwicklung zu. © Axel Heimken (dpa)



Der dreifache Wimbledon-Sieger und Chefberater der Herren im Deutschen Tennis Bund sieht den 20-jährigen Hamburger nach dem Jahr des Durchbruchs jetzt im "Jahr der Konsolidierung". "Er wird uns noch viel Freude bereiten, aber wir müssen ihm auch Zeit geben", sagte Becker am Donnerstag bei einem Medientermin des DTB in Hamburg über den Weltranglisten-Vierten. Es sei schon schwierig gewesen, auf Position vier zu kommen. "Von vier auf eins wird noch schwieriger."

Bei den Damen traut Barbara Rittner der aktuell besten Spielerin Julia Görges den Sprung unter die besten Zehn zu. "Bei ihr stimmt es rundum", sagte die frühere Fed-Cup-Chefin über die 29-Jährige aus Bad Oldesloe. "Wenn sie so weiterspielt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie in den Top Ten ist", sagte Rittner über die Nummer 14 der Welt. Rittner hat die Funktion des Head Of Women's Tennis übernommen.

Becker war von einem DTB-Nachwuchslehrgang in Hannover in die Hansestadt gereist. Von den Leistungen des Nachwuchses war er angetan: "Da brauchen wir uns vor keiner Nation zu verstecken." DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard bezeichnete Becker als den "wichtigsten Faktor" für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit.

dpa