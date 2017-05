Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Tuchel

vor 12 Minuten

DORTMUND - Borussia Dortmund hat sich von Trainer Thomas Tuchel getrennt. Nur drei Tage nach dem Pokalsieg in Berlin erklärte der Coach über Twitter das Ende der Zusammenarbeit mit dem Fußball-Bundesligisten.

Borussia Dortmund trennte sich von Trainer Thomas Tuchel. © Bernd Thissen (dpa)



Borussia Dortmund trennte sich von Trainer Thomas Tuchel. Foto: Bernd Thissen (dpa)



"Ich bin dankbar für zwei schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre. Schade, dass es nicht weitergeht. Danke an die Fans, an die Mannschaft, an den Staff und an alle, die uns unterstützt haben. Wünsche dem @BVB alles Gute", schrieb Tuchel via Twitter.

dpa