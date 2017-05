Bosch: Lieferproblem bei BMW gelöst

vor 49 Minuten

STUTTGART/MÜNCHEN - Der Autozulieferer Bosch sieht seine Lieferprobleme bei BMW behoben. Seit Mittwoch bekomme der Autokonzern wieder elektrische Lenkungen, teilte Bosch in Stuttgart mit.

Wegen des Engpasses musste BMW seine Produktion in München, Leipzig, China und Südafrika einschränken. © BMW (dpa)



Wegen des Engpasses musste BMW seine Produktion in München, Leipzig, China und Südafrika einschränken. Foto: BMW (dpa)



Weil das Unternehmen eine Woche lang nicht genug Lenkgetriebe für die BMW 1er, 2er, 3er und 4er Reihe liefern konnte, hatte BMW seine Produktion in München, Leipzig, China und Südafrika einschränken müssen.

Bosch erklärte: "Der Engpass konnte in enger Zusammenarbeit zwischen Bosch, BMW und dem betroffenen italienischen Zulieferer behoben werden." Die Produktion der fraglichen Gussgehäuse sei wieder hochgefahren worden, so dass die vereinbarte Menge an BMW wieder ausgeliefert werden könne. In den nächsten Tagen und Wochen wollle Bosch die Lieferrückstände schnellstmöglich aufholen.

dpa