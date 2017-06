"Bourne"-Schauspielerin Julia Stiles ist schwanger

LOS ANGELES - Die amerikanische "Bourne"-Schauspielerin Julia Stiles (36) erwartet ein Kind. Wie ihr Management den US-Portalen "People.com" und "Usmagazine.com" mitteilte, soll das Baby noch in diesem Jahr zur Welt kommen.

Julia Stiles freut sich auf ihr erstes Kind. © Mike Nelson (dpa)



Es ist der erste Nachwuchs für Stiles und Kameramann Preston J. Cook. Das Paar ist seit Weihnachten 2015 miteinander verlobt.

Seit 2002 spielte Stiles vier Mal an der Seite von Matt Damon in der Geheimagenten-Reihe um Jason Bourne mit, zuletzt 2016 in "Jason Bourne". Die Schauspielerin wirkte auch in Komödien( "10 Dinge, die ich an dir hasse"), Fernsehserien ("Dexter") und auf der Bühne mit. Derzeit stellt sie in Großbritannien ihre neue Thriller-Serie "Riviera" vor, die Mitte Juni dort anlaufen soll.

