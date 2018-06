Der nächste Doppelpack: Nach den zwei Meisterschaften im B-Jugend-Bereich schaffte der TSV 1860 Weißenburg nun auch mit zwei D-Jugend-Teams den Titelgewinn und Aufstieg: Die U13 kehrt in die Bezirksoberliga zurück, die U12 in die Kreisliga. Dementsprechend groß war die Freude, bei den Talenten, den Trainern und den Zuschauern.

Mit Türkei-Flaggen und lauten Hupkonzerten haben Erdogan-Anhänger am Sonntagabend in Nürnberg die Wiederwahl des türkischen Präsidenten gefeiert. Autokorsos zogen durch den gesamten Innenstadtbereich, am Plärrer versammelten sich zeitweise bis zu 250 Feiernde.