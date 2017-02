Brand in Berliner Saunaclub: Drei Männer sterben im Qualm

vor 59 Minuten

Berlin (dpa) - Bei einem Brand in einem Berliner Saunaclub sind drei Männer ums Leben gekommen. Sie starben in dem verwinkelten Etablissement vermutlich durch eine Rauchgasvergiftung, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen.

Ein Polizist geht an dem Saunaclub vorbei. Bei einem Brand sind drei Männer ums Leben gekommen. © Paul Zinken (dpa)



Ein Polizist geht an dem Saunaclub vorbei. Bei einem Brand sind drei Männer ums Leben gekommen. Foto: Paul Zinken (dpa)



Ein Gerichtsmediziner soll die genaue Todesursache bei einer Obduktion klären. Ein 48-jähriger Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. 15 Menschen wurden vor dem Club untersucht. Sie kamen mit dem Schrecken davon.

Das verwinkelte Etablissement erstreckt sich über Erdgeschoss und Keller eines siebenstöckigen Gebäudes. © Paul Zinken (dpa)



Das verwinkelte Etablissement erstreckt sich über Erdgeschoss und Keller eines siebenstöckigen Gebäudes. Foto: Paul Zinken (dpa)



Über dem Saunaclub befindet sich eine Seniorenresidenz. Dort waren die Treppenhäuser verqualmt. Die Bewohner wurden angewiesen, in ihren Zimmern zu bleiben. Die Seniorenresidenz musste letztlich nicht evakuiert werden.

Feuerwehrmänner kommen mit einem Techniker aus dem Saunaclub. © Paul Zinken (dpa)



Feuerwehrmänner kommen mit einem Techniker aus dem Saunaclub. Foto: Paul Zinken (dpa)



Die Feuerwehr war um 22.23 Uhr am Sonntagabend alarmiert worden. Der Einsatz zog sich über Stunden hin, wobei die Zahl der Kräfte an der Unglücksstelle vier mal erhöht werden musste - auf insgesamt 80 Mann, darunter auch eine spezielle Atemschutzstaffel.

80 Einsatzkräfte rückten mit 30 Fahrzeugen an und konnten das Feuer relativ schnell löschen. © Paul Zinken (dpa)



80 Einsatzkräfte rückten mit 30 Fahrzeugen an und konnten das Feuer relativ schnell löschen. Foto: Paul Zinken (dpa)



Die Löscharbeiten in dem von Schwulen besuchten Saunaclubs «Steam Works» an der Kurfürstenstraße im Stadtteil Schöneberg erwiesen sich als sehr kompliziert. Der Club erstreckt sich auf mehr als 2000 Quadratmetern über das Erdgeschoss und den Keller eines siebenstöckigen Gebäudes.

Nach Angaben der Rettungskräfte breiteten sich die Flammen nicht auf die darüberliegende Seniorenresidenz aus. © Paul Zinken (dpa)



Nach Angaben der Rettungskräfte breiteten sich die Flammen nicht auf die darüberliegende Seniorenresidenz aus. Foto: Paul Zinken (dpa)



Die Einsatzkräfte mussten im Inneren etwa 60 Einzelkabinen, in denen sich je ein Bett befindet, aufbrechen und kontrollieren. Dabei entdeckten sie nach und nach die drei Toten. Details zur Identität der Männer waren zunächst unklar.

Die Fassade des Gebäudes blieb unbeschädigt. © Paul Zinken (dpa)



Die Fassade des Gebäudes blieb unbeschädigt. Foto: Paul Zinken (dpa)



Brandermittler der Polizei wollten im Laufe des Tages den Club untersuchen und die Brandursache ermitteln. Zunächst war die Qualmentwicklung zu groß für eine Spurensuche, erklärte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen.

dpa