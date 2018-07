Am Mittwochnachmittag brannte in einer Lagerhalle eines Fürther Möbelhauses Verpackungsmaterial. Die Mitarbeiter konnten den Brand eigenständig löschen und verhinderten eine Ausbreitung des Feuers. Die Feuerwehr rückte sicherheitshalber trotzdem an. Verletzt wurde niemand, auch nennenswerten Sachschaden gab es keinen. © ToMa