Brander Mädels starten mit einem Kantersieg

Zur Saisoneröffnung in der BOL gewinnen die TSV-Fußballerinnen 8:0 - vor 45 Minuten

BRAND - Die Fußballerinnen des TSV Brand sind stark in die Saison gestartet: Am ersten Spieltag der Bezirksoberliga (BOL) gewannen sie gegen den FV Dittenheim mit 8:0.

Sind schon zum Saisonstart gut drauf: Die Fußballerinnen des TSV Brand freuen sich über den Sieg. © Foto: privat



Sind schon zum Saisonstart gut drauf: Die Fußballerinnen des TSV Brand freuen sich über den Sieg. Foto: Foto: privat



Die Heimmannschaft fand deutlich besser in die Partie und erarbeitete sich gleich zu Anfang die ersten Tormöglichkeiten. Nach einem Freistoß von Carolin Horlamus konnten die Gäste nur zur Ecke klären. Mit Folgen: Evi Schlagenhaufers Ball hielt die gegnerische Torfrau nicht fest, Lisa Schreiber staubte in der 15. Minute zum 1:0 ab. Brand spielte sich eine gute Torchance nach der anderen heraus. Nur fünf Minuten später hämmerte Lena Übel den Ball aus 30 Metern in die rechte obere Ecke.

Torhüterin quasi arbeitslos

Die Heimelf hatte die Partie im Griff und hielt weiterhin das Tempo hoch. Nach einem Freistoß konnten die Gäste erneut nicht richtig klären, und somit nutzte Heidi Karger ihre Chance zum 3:0 (30.). Nach einer Serie von guten Möglichkeiten netzte Evi Schlagenhaufer nach einer Flanke aus dem Halbfeld mit einem Direktschuss zum 4:0 ein (38.). Der erste und letzte Torversuch der Gäste nach einem Fehlpass der Abwehr parierte die TSV-Keeperin Tatjana Auterhoff mühelos (40.).

Nach der Pause wechselte Brands Trainer Manuel Karger doppelt: Nicole März ersetzte Karger, Iris Neubig kam für Antonia Hartmann. Auch in der Folge dominierte der TSV das Geschehen deutlich und erhöhte bereits in der 50. Minute durch März auf 5:0. Brand kombinierte munter weiter, so kam der Ball in der 60. Minute auf März, die ihn über die Dittenheimer Torfrau hob. Dort stand Evi Schlagenhaufer goldrichtig und traf zum 6:0 für ihren TSV.

Nur zwei Minuten später tanzte Schreiber mehrere Gegenspielerinnen aus, zog aufs Tor und vollstreckte zum 7:0 aus 16 Metern. Evi Schlagenhaufer verließ anschließend nach einer guten Partie den Platz, und Linda Knörl kam zum Zug. Wenig später wechselte Brand erneut, so durfte Lea Schlagenhaufer für Übel ran. Nach einem Freistoß von Horlamus köpfte Daniela Puscha zum 8:0 ein.

In den letzten 20 Minuten spielte erneut nur eine Mannschaft und hatte weiterhin gute Abschlussmöglichkeiten — die Gastgeberinnen. Am Ende gewann Brand deutlich und verdient mit 8:0 das erste Saisonspiel. Die Gäste aus Dittenheim blieben ohne Chance und wenig Ballbesitz gegen die starke Heimelf.

TSV Brand: Auterhoff, Galla, Horlamus, Übel (75. Lea Schlagenhaufer), Schreiber, Karge r(46. März), Seibold, Puscha, Keceli, Hartmann (46. Neubig), Evi Schlagenhaufer (68. Knörl), Gehre.

en