Braunschweig lahmt im Aufstiegsrennen

vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Eintracht Braunschweig hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Beim 1. FC Nürnberg verspielten die Niedersachsen einen 1:0-Vorsprung und mussten sich am Ende mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Der Nürnberger Kevin Möhwald (l) kämpft mit dem Braunschweiger Salim Khelifi um den Ball. © Daniel Karmann (dpa)



Immerhin reichte das Remis, um zumindest vorübergehend Rang zwei vor Hannover 96 einzunehmen. Am Tabellenende zog Erzgebirge Aue (17 Punkte) nach einem torlosen Remis gegen die SpVgg Greuther Fürth mit dem Tabellen-16. Arminia Bielefeld (17) gleich. Fortuna Düsseldorf konnte beim 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern die Serie von sieben sieglosen Spielen nicht beenden.

1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:1)

Eintracht Braunschweig kommt im Kampf um den Aufstieg in diesem Jahr nicht richtig in Fahrt. Der Herbstmeister verpasste durch das 1:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg auch im dritten Spiel nach der Winterpause einen Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Christoffer Nyman (23. Minute) brachte die Gäste vor 23 152 Zuschauern in Führung. Mit seinem dritten Treffer im dritten Spiel glich Abdelhamid Sabiri (53.) aus. Durch das Tor des 20-Jährigen ging die Nürnberger Rekordserie weiter: In den vergangenen 41 Liga-Spielen trafen sie mindestens einmal. Braunschweig ist Tabellenzweiter, Nürnberg belegt Rang acht.

Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth 0:0

Der FC Erzgebirge Aue hat den dritten Heimsieg und den Sprung aus dem Tabellenkeller verpasst. Die Sachsen kamen gegen die SpVgg Greuther Fürth nur zu einem torlosen Remis und bleiben als Tabellen-17. auf einem direkten Abstiegsplatz. Zwar feierte Winterneuzugang Albert Bunjaku vor 6500 Zuschauern sein Startelfdebüt, doch ihm fehlte es wie seinen Mitspielern an Durchschlagskraft. Aue begann kämpferisch, fand aber kaum spielerische Mittel. Gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Gäste stärker, doch es mangelte beiden Teams an Chancen.

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:0)

Die Sieglos-Serie von Fortuna Düsseldorf hält an. Der Zweitligist kam am Freitagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Es war das siebte sieglose Spiel in Folge für die Fortuna. Immerhin gelang den Düsseldorfern erstmals seit fünf Spielen wieder ein Tor: Marcell Sobottka glich zum 1:1 (59. Minute) aus, nach dem Robert Glatzel (54.) die bis dahin schwachen Gäste in Führung gebracht hatte. Nach einer trostlosen ersten Hälfte wurde es in der zweiten Hälfte noch einmal spannend, aber es fielen keine Tore mehr.

dpa