Brigitte Bardot bekommt Statue in Saint-Tropez

vor 1 Stunde

SAINT-TROPEZ - Die Leinwanddiva Brigitte Bardot bekommt zu ihrem 83. Geburtstag eine Statue im mondänen Badeort Saint-Tropez. Die Bronzeskulptur soll die Filmlegende als junge Schauspielerin darstellen, wie das Tourismusbüro des Jetset-Orts an der Côte d'Azur am Dienstag bestätigte.

Bridgitte Bardot 1961 bei einem Modeshooting in Paris. Foto: Dalmas/SIPA (dpa)



Die zweieinhalb Meter hohe und 700 Kilogramm schwere Bronze soll an Bardots Geburtstag am Donnerstag eingeweiht werden. Das Werk sei von einem erotischen Aquarell des italienischen Comiczeichners Milo Manara inspiriert und werde am Ortseingang aufgestellt, wo Bardot seit Ende der 50er Jahre lebt.

Ob die Filmlegende, heute eine engagierte Tierschützerin, zur Einweihung kommt, ist ungewiss. In einer handgeschriebenen Botschaft soll sich Bardot für die Statue bedankt haben.

dpa