Aus dem Haus trieb es die Fürther auch am Sonntag — und zwar vor allem in die verkaufsoffenen Geschäfte. Ganze Horden schoben sich durch die Neue Mitte und die Fußgängerzone, wo viele die ersten Schnäppchen des Sommerschlussverkaufs erstanden.

Frankreich ist Fußball-Weltmeister! Nach 1998 ist das der zweite Titel für die Equipe Tricolore. Das 4:2 gegen Kroatien als Schlusspunkt einer souveränen WM - hier sind die frischgebackenen Weltmeister in der Einzelkritik.

Nach dem "Froschkönig" bei der Premiere des Neustädter Märchensommers im letzten Jahr begeisterte das Ensemble des Theatervereins "SpielRaum NEA" mit einer heiteren Inszenierung des Kunstmärchens von Wilhelm Hauffs "Kalif Storch" in der zauberhaften Schlosshofkulisse.

Das Wochenende stand in Neunkirchen ganz im Zeichen des Bürger- und Heimatfestes. Neben einem Bühnenprogramm mit Tanz und Musik konnten Besucher an Ständen in den Straßen stöbern und schlemmen.