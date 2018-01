Brückentage 2018: So planen Sie Ihren Urlaub clever

NÜRNBERG - Selten fallen die Feiertage so günstig wie im Jahr 2018: Aus ihrem Urlaubsanspruch können Arbeitnehmer deutlich mehr machen. Brückentage und andere Termine - hier finden Sie die cleversten Optionen für extralange Reisen und Auszeiten!

Selten gab es so viel Strand für so wenige Urlaubstage - die Brückentage 2018 fallen günstig. Foto: Montage: nordbayern.de



Auf Deutschland kommt ein Superjahr der Brückentage zu: 2018 fallen alle Feiertage, die nicht auf einen Termin festgelegt sind, auf einen Werktag. Für Arbeitnehmer bietet dieser Umstand gleich mehrere tolle Gelegenheiten, den Urlaub zu verlängern.

Brückentage Ende 2017 und 2018 - diese Möglichkeiten haben Sie:

16 Tage Urlaub: Weihnachten 2017 und Silvester 2017 / Neujahr 2018 verbinden

Mit nur sieben Urlaubstagen können Sie vom 23. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018 frei machen. Gemeinsam mit den Weihnachtsfeiertagen und dem Feiertag an Neujahr kommen Sie so auf 16 Tage Zeit, dem deutschen Winter zu entfliehen und gen Süden zu reisen, denn Silvester 2017 liegt auf einem Sonntag. Kleiner Wermutstropfen: Heilig Drei Könige 2018 fällt auf einen Samstag und ist damit für die meisten Arbeitnehmer "verschenkt".

Wer sich Urlaubstage sparen möchte, der kann alternativ den 2. bis 5. Januar 2018 (vier Tage) wählen - und so neun Tage vom 30. Dezember 2017 bis 7. Januar 2018 frei bekommen.

Über Ostern 2018 in den XXL-Urlaub

Auch über Ostern 2018 sind vom 24. März 2018 bis 8. April 2018 insgesamt 16 Tage Freizeit drin - und zwar dann, wenn Sie in den beiden dazwischen liegenden Wochen nur acht Urlaubstage nehmen. Die beiden Feiertage Karfreitag (30. März 2018) und Ostermontag (2. April 2018) machen es möglich.

Wer es etwas verkürzter mag: Mit vier Urlaubstagen vom 26. bis zum 29. März 2018 oder alternativ vom 3. bis zum 6. Juni 2018 schonen Sie Ihr Urlaubskonto und kommen dennoch jeweils auf zehn freie Tage am Stück.

Verlängertes Wochenende am Tag der Arbeit 2018

Der Klassiker unter den Benefits eines Brückentages: das verlängerte Wochenende. Wer sich für den 30. April 2018 bei seinem Chef abmeldet, der bekommt genau das über den Tag der Arbeit, denn der 1. Mai 2018 fällt auf einen Dienstag und damit besonders günstig.

Christi Himmelfahrt 2018 clever nutzen

Tipp: Wer den Tag der Arbeit noch mit Christi Himmelfahrt (10. Mai 2018) verbindet, der bekommt mit acht Urlaubstagen wieder 16 freie Tage - und zwar vom 28. April bis zum 13. Mai. Ab in den Urlaub!

Über Pfingsten zwölf Urlaubstage bekommen

In Verbindung mit Christi Himmelfahrt ist auch an Pfingsten 2018 einiges möglich. Wer sich zwischen dem 7. und 18. Mai 2018 Urlaub nimmt, der kommt auf 17 Tage Urlaub - mit nur neun Tagen Einsatz. Rund um das verlängerte Pfingstwochenende sind diverse verkürzte Varianten möglich.

Tipp: Pfingsten liegt im Wonnemonat Mai und damit in der besten Reisezeit für Südeuropa. Wer also die Hauptreisezeit meiden und für seinen Urlaub trotzdem nicht ans andere Ende der Welt fliegen möchte, sollte sich die Zeit um Pfingsten für seinen Jahresurlaub vormerken!

Bayern an Allerheiligen 2018 im Glück

Allerheiligen (1. November 2018) ist nicht überall ein Feiertag - die Bayern jedoch haben Glück. Mit nur vier Urlaubstagen können Sie vom 27. Oktober 2018 bis zum 4. November 2018 frei bekommen.

Da Allerheiligen auf einen Donnerstag fällt, können Sie alternativ auch einfach nur ein verlängertes Wochenende daraus machen, indem Sie am 2. November 2018 einen Tag Urlaub nehmen.

Weihnachten 2018 und Silvester 2018 / Neujahr 2019: Drei Tage Urlaub, elf Tage frei!

Gute Optionen an Weihnachten und Neujahr: Das Jahr endet in Sachen Brückentagen so, wie es beginnt: ziemlich glücklich. Heiligabend 2018 und Silvester 2018 fallen jeweils auf einen Montag - je nach Vertrag können Arbeitnehmer mit nur drei Tagen bis ins neue Jahr zuhause (oder in der Ferne mit Sand zwischen den Füßen) bleiben.

Zum Selberrechnen - das sind die gesetzlichen Feiertage im Jahr 2018:

1. Januar 2018: Neujahr

6. Januar 2018: Heilige Drei Könige

30. März 2018: Karfreitag

2. April 2018: Ostermontag

1. Mai 2018: Tag der Arbeit

10. Mai 2018: Christi Himmelfahrt

21. Mai 2018: Pfingstmontag

31. Mai 2018: Fronleichnam

15. August 2018: Mariä Himmelfahrt*

3. Oktober 2018: Tag der Deutschen Einheit

1. November 2018: Allerheiligen

25. Dezember 2018: 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember 2018: 2. Weihnachtsfeiertag

*nur in bayerischen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung.