Brückentage 2019: So holen Sie den maximalen Urlaub heraus

NÜRNBERG - Sommerurlauber sollten im kommenden Jahr vor allem die Feiertage im Mai und Juni nutzen, um dem großen Ansturm zu entgehen - denn die Sommerferien 2019 beginnen teilweise bereits am 20. Juni. Für Urlaubshungrige unter anderem aus Bayern gibt es gleich zu Jahresbeginn allerdings eine kleine Enttäuschung.

Auch, wenn viele Arbeitnehmer noch mitten im Urlaubsfeeling stecken, kann eine clevere Urlaubsplanung nie früh genug beginnen - denn die Brückentage sind unter Kollegen hart umkämpft. © Montage: nordbayern.de



Mit Urlaub in das neue Jahr starten

Das Jahr 2019 lädt bereits zu Beginn zum Erholen ein: Reichen Sie ab Silvester 2018 bis 4. Januar 2019 vier Tage Urlaub ein, so erhalten Sie dank des Feiertages am 1. Januar ganze neun freie Tage, um noch vom Weihnachtsstress entspannen zu können. Ein Wermutstropfen allerdings: Der Feiertag der Heiligen Drei Könige fällt 2019 auf einen Sonntag.

Den Karfreitag und Ostermontag nutzen

Da der Ostersonntag bereits seit dem Jahr 325 n. Chr. immer derjenige Sonntag ist, der auf den ersten (kalendarischen) Frühlingsvollmond folgt, kann er zwischen dem 22. März und dem 25. April liegen. Wichtiger für Urlaubsplaner sind allerdings der Karfreitag und der Ostermontag. Wenn Sie vom 15. bis 18. April vier Tage Urlaub beantragen, gewinnen Sie dank der zwei Osterfeiertage ganze zehn freie Tage.

Verlängertes Wochenende am Tag der Arbeit 2019

Der Tag der Arbeit ist 2019 ein Mittwoch. Während sich einige über eine kurze Woche freuen, planen andere durchaus etwas Urlaub ein. Wenn Sie sich vom 29. bis 30. April zwei Urlaubstage nehmen, dürfen Sie ein verlängertes Wochenende mit fünf freien Tagen genießen.

Christi Himmelfahrt 2018 clever nutzen

40 Tage nach Ostern liegt Christi Himmelfahrt wie immer an einem Donnerstag - 2019 ist es der 30. Mai. Sie haben zwei Möglichkeiten, um den Feiertag optimal zu nutzen: Entweder Sie beantragen Urlaub vom 27. bis 31. Mai und erhalten durch den Einsatz von drei Urlaubstagen insgesamt 9 freie Tage. Oder Sie nehmen sich nur den 31. Mai frei und erhalten dafür immerhin ein verlängertes Wochenende von vier freien Tagen.

Über Pfingsten neun Urlaubstage bekommen

Die Pfingsfeiertage liegen 2019 am 9. und 10. Juni, am 20. Juni ist Fronleichnam. In einigen Bundesländern sind über Pfingsten bis zu zwei Wochen Ferien, sodass diese Zeit auch für einen Familienurlaub genutzt werden könnte. Ganze neun freie Tage können Sie sich sichern, wenn Sie sich vom 11. bis 14 Juni oder vom 17. bis 21. Juni vier Tage Urlaub nehmen. Wenn Sie keine vier Urlaubstage zur Verfügung haben, könnten Sie sich alternativ auch nur den 21. Juni freinehmen und dank Fronleichnam immerhin ein verlängertes Wochenende mit vier freien Tagen genießen.

Ein kleiner Tipp: Für stressfreie und erholsame Momente sollten Sommerurlauber die Brückentagswochen in Mai und Juni anpeilen. Zu dieser Zeit dürfen sie noch mit verhältnismäßig günstigen Preisen und leeren Stränden rechnen, denn die Sommerferien 2019 beginnen deutschlandweit frühestens am 20. Juni.

Teile Bayerns dürfen sich über Mariä Himmelfahrt freuen

Mariä Himmelfahrt lädt zu einer Urlaubswoche im Spätsommer ein. Übrigens dürfen sich auch Teile von Bayern über diesen Feiertag freuen - jedoch nur diejenigen in katholischen Gemeinden. Somit gibt es immerhin eine kleine Extra-Weißwurst für München, Augsburg & Co. Auch hier können Sie ein verlängertes Wochenende herausholen: Dafür müssen Sie nur am 16. August Urlaub beantragen und Sie erhalten vier freie Tage.

Urlaub für das Oktoberfest? Oder doch besinnlich an Allerheiligen?

Vom 21. September bis 6. Oktober wandert wieder eine Mass nach der anderen über die Tresen des Oktoberfestes in München. Dank dem Tag der deutschen Einheit können Sie neun freie Tage gewinnen, wenn Sie vom 30. September bis 4. Oktober vier Tage Urlaub beantragen.

Der Tag, an dem aller Heiligen gedacht wird, liegt 2019 an einem Freitag und verlängert somit automatisch das Wochenende. Wenn Sie allerdings vom 28. bis 31. Oktober vier Tage Urlaub nehmen, erhalten Sie insgesamt neun freie Tage.

Weihnachten und Silvester 2019: Fünf Tage Urlaub, zwölf Tage frei!

Die Weihnachtsfeiertage liegen 2019 an einem Mittwoch und an einem Donnerstag, Neujahr 2020 ist dann ein Mittwoch. Wussten Sie übrigens, dass in einem Gemeinjahr mit 365 Tagen Neujahr und Silvester stets auf denselben Wochentag fallen? Die Weihnachtszeit bietet ihnen am Ende des Jahres noch mal mehrere Möglichkeiten, das Maximum aus ihrem Urlaub herauszukitzeln: Beantragen Sie vom 23. bis 31. Dezember fünf Tage Urlaub, dann dürfen Sie sich über ganze zwölf freie Tage freuen. Sie können aber auch nur den 23. und 24. Dezember Urlaub nehmen, sodass Sie immerhin sechs freie Tage haben. Oder Sie entscheiden sich vom 27. bis 31. Dezember für drei Urlaubstage und erhalten dadurch insgesamt acht freie Tage.

Zum Selberrechnen - Das sind die gesetzlichen Feiertage im Jahr 2019:

1. Januar 2019: Neujahr

6. Januar 2019: Heilige Drei Könige

19. April 2019: Karfreitag

22. April 2019: Ostermontag

1. Mai 2019: Tag der Arbeit

30. Mai 2019: Christi Himmelfahrt

10. Juni 2019: Pfingstmontag

20. Juni 2019: Fronleichnam

15. August 2019: Mariä Himmelfahrt*

3. Oktober 2019: Tag der Deutschen Einheit

1. November 2019: Allerheiligen

25. Dezember 2019: 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember 2019: 2. Weihnachtsfeiertag

*nur in bayerischen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung.

