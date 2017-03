Brüssel empfiehlt verschärfte Rückführungen von Migranten

vor 49 Minuten

BRÜSSEL - Nationale Behörden sollen nach dem Willen der EU-Kommission härter gegen abgelehnte Asylbewerber vorgehen. "Die Rückkehrquoten müssen verbessert werden", forderte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos in Brüssel.

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos bei einer Pressekonferenz in der belgischen Hauptstadt. © Olivier Hoslet (dpa)



EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos bei einer Pressekonferenz in der belgischen Hauptstadt. Foto: Olivier Hoslet (dpa)



So sollten Personen in Haft genommen werden, die sich weigern könnten, in ihr Herkunftsland zurückzukehren, oder die sich unkooperativ zeigen, empfiehlt die EU-Kommission.

Für eine freiwillige Ausreise sollten möglichst kurze Fristen gesetzt und Einspruchsfristen verkürzt werden. Zudem sollten EU-Staaten Möglichkeiten prüfen, schon an der Grenze über Anträge Schutzsuchender zu entscheiden. Die EU will im laufenden Jahr 200 Millionen Euro für Rückführungen und Wiedereingliederungsprogramme zur Verfügung stellen.

dpa