Brutzeit: Stadt Fürth stoppt Fällung von Fichten

Vier Bäume müssen 25 Eigentumswohnungen weichen — Firma hatte keine Genehmigung

FÜRTH - Die Stadt hat eine Baumfällaktion der Wohnbaufirma Schultheiß mitten in der Brutsaison gestoppt. Für eine von vier Fichten war das zu spät, vielleicht auch für einige Vogeljunge.

Irene und Helmut Liebelt saßen am Frühstückstisch, als es am Donnerstag vor ihrem Haus auf der Schwand laut wurde. Rasch war klar: Arbeiter rückten der Gruppe hochgewachsener Fichten vor dem Küchenfenster des Paares auf den Leib. Die Liebelts waren entsetzt. Wie in jedem Frühjahr hatten sie seit Wochen mit Freude zugesehen, wie verschiedene Vogelarten Nistmaterial hin- und herflogen. Irene Liebelt ist sich sicher, dass im Wipfel jener Fichte, die sie jetzt mit eigenen Augen fallen sah, Elstern ihren Nachwuchs aufziehen wollten.

Fest steht: Die Tage der vier an sich geschützten Fichten sind gezählt. Die Nürnberger Schultheiß Projektentwicklung AG, die auch an anderen Ecken Fürths Wohneigentum errichtet, darf sie fällen. Im Baugenehmigungsverfahren hat die Stadt laut Stephan Vitzethum von der Unteren Naturschutzbehörde das außerhalb der Brutsaison (März bis September) bewilligt. Schultheiß muss dafür Ersatz pflanzen und Ausgleichszahlungen leisten. Die Firma plant in einem mehrstöckigen Gebäude am Schwandweg 25 Eigentumswohnungen.

Symbolbild: Abgeholzt. Foto: dpa



Als sich nun Anwohner im Rathaus beschwerten (nicht nur die Liebelts waren aufgebracht), fuhr Vitzethum auf die Schwand und stoppte die Rodung. Begründung: Es gebe keine Befreiung vom Brutsaison-Paragrafen des Naturschutzgesetzes. Beantrage die Firma diese und weise sie nach, dass sich in den Bäumen keine Brutstätten befinden, "kann das ruckzuck gehen". Bei Schultheiß heißt es: "Grundsätzlich verstoßen wir nicht gegen Auflagen der Behörden." Liege doch seit Montag eine Teilbaugenehmigung der Stadt vor, "die auch die Fällung der Bäume auflagenfrei beinhaltete".

Baureferentin Lippert entgegnet, das sei nicht genug. "Ein erfahrener Bauträger hätte wissen müssen, dass er zusätzlich die Ausnahmegenehmigung für die Fällung in der Brutzeit braucht." Ob in der gefällten Fichte Vogelnachwuchs lebte, weiß Vitzethum nicht. Ein Sturz aus 15 Metern, sagt er, könne ein Nest bis zur Unkenntlichkeit zerstören.

