Rund um den Büchenbacher Dorfweiher herrschte am Samstag den ganzen Tag über reges und fröhliches Treiben. Los ging es bereits frühmorgens mit dem Fischerwettstreit um den Titel Weiherkönig. Insgesamt zwanzig Gruppen und Vereine beteiligten sich mit verschiedensten Ständen, Beiträgen und Aktionen an diesem Bürgerfest. Geboten war da für jeden etwas, sowohl in Sachen Programm, als auch in Sachen Verpflegung. © Stefanie Graff