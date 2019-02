Der traditionelle Lichtmessmarkt in der Kreisstadt war nach Ansicht einiger Händler und Marktbudenbetreiber ein voller Erfolg. Trotz des trüben und nasskalten Wetters fanden zahlreiche Besucher ihren Weg in die Rother Innenstadt und nutzten den ersten verkaufsoffenen Sonntag im neuen Jahr für einen gemütlichen Einkaufsbummel. „In Roth ist doch ganz schön was los“, freute sich Uwe Heyder, Vorsitzender des Rother Ortsverbandes im Einzelhandelsverband. © Yevheniia Frömter