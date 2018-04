Bund Naturschutz steht vor einem spannenden Jahr

NÜRNBERG - Der Bund Naturschutz erwartet ein Jahr voller Herausforderungen. Gerade die mittelfränkische Ortsgruppe hat besonders viele Mitglieder. Diese hatten schon Erfolge wie den S-Bahn-Schwenk und hoffen nun auf mehr.

Auch die mittelfränkische Ortsgruppe des Bund Naturschutz hat bei der Krötenwanderung alle Hände voll zu tun. © Felix Kästle/dpa



Autofahrer aufgepasst! Jetzt ist wieder die Wanderungszeit der Amphibien, die auf dem Weg zu Paarungs- und Laichplätzen Straßen überqueren. "Wo noch keine Untertunnelung passiert ist, stellen freiwillige Helfer entlang der Straßen kleine grüne Zäune auf und leiten die Tiere um zu Fangeimern, die täglich morgens und abends entleert werden", sagt Richard Mergner, Landesbeauftragter des Bund Naturschutz in Bayern. Einige hundert Aktive beteiligen sich allein im Großraum Nürnberg und Umgebung an dieser aufwändigen Art des Tierschutzes, der mit bayernweit zuletzt über 6000 geretteten Tieren aber einen wichtigen Baustein im Artenschutz allgemein darstellt.

Dieser hohe Grad an aktiven Mitgliedern zeichne die mittelfränkische Ortsgruppe besonders aus, so Mergner: Sie ist mit rund 34.800 Mitgliedern die zweitgrößte im bayerischen Landesverband, der aktuell 228.000 Mitglieder zählt.

Rückblickend größte Erfolge waren aus regionaler Perspektive das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum S-Bahn-Verschwenk im Knoblauchsland sowie der enorme Zuspruch beim Reichswaldfest mit über 6000 Teilnehmern. "Wir erleben zunehmende Unterstützung bei unserem Einsatz für die Natur und ein nachhaltiges Leben" bilanziert BN-Landesbeauftragter Richard Mergner.

Hoffnungen hinsichtlich 10-H-Regelung

2018 wird in seiner Erwartung ein spannendes Jahr: Soeben wurde zum einen die neue Bundesregierung gebildet, zum anderen stellte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sein Kabinett vor und seine erste Regierungserklärung wird mit Spannung erwartet. Hoffnungen macht man sich beim Bund Naturschutz in Bayern hinsichtlich der 10-H-Regelung, die in ihrer starren Anwendung fallen könnte, sowie beim Glyphosatverbot - auch hier scheint ein bayerischer Sonderweg denkbar.

Weniger Erwartungen setzt man in die neue Landesregierung was den Flächenverbrauch in Bayern anbelangt: Der enorme Druck auf die Landschaft durch Siedlungs- und Gewerbegebiete sowie Straßen bleibe auch in Mittelfranken ein "Dauerbrenner". Die Lockerung des Anbindegebots im Landesentwicklungsprogramm gehöre demzufolge dringend revidiert, erklärt Mergner. Derzeit befindet die Staatsregierung über die Zulassung des Volksbegehrens "Betonflut eindämmen", die sich die Halbierung des derzeitigen Flächenverbrauchs in Bayern auf die Fahnen geschrieben hat.

Mergner mahnt hier zusätzlich die verbindliche Einführung eines kommunalen Flächenkatasters an, in dem bestehende Flächen und Ausweisungen transparent erfasst werden. Derzeit verfügen laut BN nur 160 der insgesamt knapp 2100 Kommunen in Bayern über ein funktionierendes Flächenmanagement - das sei ein absolutes Unding. Außerdem will der BN vor der anstehenden Landtagswahl in Bayern im Oktober die einzelnen Kandidaten auf zahlreiche Podiumsdiskussionen einladen und deren Positionen eingehend prüfen.

Sebastian Linstädt