Bundesrichter in Seattle stoppt Trumps Einreisebann

vor 4 Stunden

SEATTLE - Ein US-Bundesrichter in Seattle hat den von Präsident Donald Trump verfügten Einreisebann für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern vorläufig gestoppt. Die Entscheidung gelte landesweit, hieß es in der Urteilsbegründung, wie unter anderem die «Seattle Times» am Freitag berichtete.

dpa