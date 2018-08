AfD-Kandidaten, NPD-Aktivisten und Mitglieder der Neonazi-Kleinpartei "Der dritte Weg": Der "Spaziergang" des "Bürgerbündnis Franken" hatte es in sich. Da kann man sich jetzt Sorgen machen - oder man geht ausnahmsweise mal anders heran. Eine nicht ganz ernst gemeinte Betrachtung des rechten Aufmarschs am Samstag in Nürnberg. © Stefan Hippel