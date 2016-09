Noch ist völlig unklar, weshalb der 55-Jährige mit seinem Mazda am Samstagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen ist: Auf der Orstverbindungsstraße Richtung Hohenberg (Landkreis Kulmbach) geriet der Wagen in einer Kurve nach rechts in eine Böschung. Danach überschlug sich das Auto mehrmals, ehe es völlig demoliert auf einem Feld landete. © NEWS5 / Baer