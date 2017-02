Caitlyn Jenner entsetzt über Transgender-Entscheidung

vor 19 Minuten

NEW YORK - TV-Star Caitlyn Jenner (67) hat US-Präsident Donald Trump für die Rücknahme der Transgender-Regelung seines Vorgängers Barack Obama kritisiert.

Caitlyn Jenner ist von Trump enttäuscht. © Jason Szenes (dpa)



Caitlyn Jenner ist von Trump enttäuscht. Foto: Jason Szenes (dpa)



"Das ist ein Desaster, aber noch können Sie es wieder in Ordnung bringen", appellierte die Transfrau in einem am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Video. Obamas Richtlinie hatte es Transgender-Menschen freigestellt, welche Toiletten und Umkleideräume sie etwa in Schulen und Universitäten benutzen.

Jenner lebt seit 2015 als Frau - und nennt sich seither Caitlyn. Zuvor hatte Jenner den Vornamen Bruce und war im Jahr 1976 Olympiasieger im Zehnkampf der Männer.

Noch vor rund einem Jahr hatte sich Jenner dabei filmen lassen, wie sie in einem Trump-Hotel auf die Damentoilette ging. Beim Verlassen des Sanitärraums hatte die bekennende Republikanerin den damaligen Präsidentschaftsbewerber dafür gelobt, dass er in seinen Gebäuden Trans-Menschen die Wahl der Toilette freistelle: "Danke Donald, ich weiß das wirklich zu schätzen", sagte Jenner damals.

Die Rücknahme von Obamas Transgender-Richtlinie hatten in den vergangenen Tagen auch viele andere US-Promis verurteilt. "Das ist ekelhaft und inakzeptabel", twitterte etwa Oscar-Preisträgerin Brie Larson (27, "Raum"). TV-Moderatorin Ellen DeGeneres (59) bezeichnete die Entscheidung der Trump-Regierung als "nicht okay".

dpa