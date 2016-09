Calvin Harris bedauert Twitter-Streit mit Taylor Swift

vor 1 Stunde

LOS ANGELES - Der schottische DJ Calvin Harris (32) bereut den öffentlich ausgetragenen Streit mit seiner Ex-Freundin, der US-Sängerin Taylor Swift (26).

Calvin Harris ist in sich gegangen. © Kiko Huesca (dpa)



Nach der Trennung vor rund drei Monaten hatte Harris auf Twitter seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass Swift behauptet hatte, seinen Song «This Is What You Came For» geschrieben zu haben.

«Heute sehe ich, dass diese Twitter-Geschichte dadurch ausgelöst wurde, dass ich dem Druck nicht standgehalten habe», sagte der DJ nun in einem Interview für die September-Ausgabe des Männermagazins «GQ». Vor der Trennung hätten beide darauf geachtet, ihre Beziehung nicht ins Rampenlicht zu rücken, so Harris. «Aber als es zu Ende ging, brach die Hölle los.»

Harris und Swift waren über ein Jahr ein Paar. Kurz nach dem Beziehungs-Aus kam die «Shake It Off»-Sängerin mit dem britischen Schauspieler Tom Hiddleston zusammen. Doch auch diese Romanze soll schon wieder vorbei sein: Seit kurzem berichten verschiedene US-Medien über Trennungsgerüchte und berufen sich dabei auf anonyme Quellen.

dpa